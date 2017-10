Simeone: "Prefiero las críticas al anonimato"

Madrid, 30 oct (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este lunes que le "encanta este momento" a horas de un partido esencial para su futuro en la Liga de Campeones, remarcó que prefiere "las críticas a vivir en el anonimato" y calificó como "oportunidad maravillosa" el duelo contra el Qarabag.

"El éxito que ha tenido el equipo en estos últimos años lo ha puesto en una situación donde cualquier resultado mínimo que no sea la excelencia pueden aparecer críticas. Tenemos que convivir con eso si queremos crecer. Prefiero eso que vivir en el anonimato o en una situación que no sea nada", valoró en rueda de prensa en el Wanda Metropolitano, en la víspera de jugar este martes contra el Qarabag.

"Prefiero críticas, que la gente muestre su descontento o alegría porque el equipo gane. Y eso nos va a hacer mejores. Tenemos un club y un equipo importante y hay que aguantar las situaciones que conllevan serlo", continuó mientras asume: "Siempre el entrenador es el primer responsable de lo que sucede dentro de los equipos".

"Y yo no me quito la responsabilidad. Intento, a partir de las críticas y lo que observo en el juego de mi equipo y en los años que conozco a mis futbolistas, seguir mejorando, seguir siendo competitivos, intentar un año más estar entre los mejores de España y competir por ser de los mejores de Europa", prosiguió Simeone.

El técnico y su equipo están ahora ante un momento decisivo en la Liga de Campeones. Sólo vale la victoria. "Me encanta este momento. Me siento mejor que en ningún otro momento. Confío en mis futbolistas y estoy tranquilo porque, si seguimos compitiendo como el último partido, se encaminarán y vendrán cosas mejores", expuso.

"Es un momento expectante y fantástico, donde se puede ver la fuerza de un equipo, la rebeldía de un grupo que está peleando desde hace años por estar entre los mejores y qué mejor oportunidad que la que tenemos. Estamos ante una oportunidad maravillosa y allá vamos", aseguró Simeone, también preguntado por si está preocupado.

"Uno está siempre preocupado. No hay un momento que está menos preocupado que otro. Cualquier equipo que quiere competir bien el partido que pasa siempre queda atrás y el nuevo partido te impondrá lo que venga en base a la crítica y al juego. La preocupación existe diariamente por ganar, por llegar a los objetivos del club, por poner al Atlético entre los mejores del mundo... La preocupación es parte de nuestro trabajo. Estaría mal si no estuviera preocupado. No me siento cómodo relajado ni tranquilo", expresó. EFE