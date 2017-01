Simeone: "Siempre es bueno que pasen cosas para que haya soluciones"

Madrid, 31 ene (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este martes que "siempre es bueno que pasen cosas para que haya soluciones", en referencia al gol no concedido al Barcelona frente al Betis el pasado domingo y a la próxima implantación del vídeo-arbitraje en el fútbol español.

"Está claro que si le pasa tanto al Barcelona como al Real Madrid tiene mucha más repercusión y se busca mejorar, porque ha pasado en otros partidos y posiblemente no tiene tanta repercusión. Me pone contento, no porque haya salido perjudicado el Barcelona, sino porque haya soluciones para el futuro", explicó el técnico en rueda de prensa antes del entrenamiento en el estadio Vicente Calderón.

