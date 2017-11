Simeone: "Soy el primer responsable de lo que genera el equipo"

Madrid, 31 oct (EFE).- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no buscó justificación al mal resultado de su equipo este martes contra el Qarabag (1-1), que le deja muy cerca de la eliminación de la Liga de campeones, y señaló que es el "primer responsable de lo que genera el equipo".

"A partir del resultado, todo lo que se explique son excusas. Hay que seguir trabajando. Soy el primer responsable de lo que genera el equipo", dijo el argentino.

"El arranque del partido no ha sido malo. No estuvimos precisos en ese arranque. Nos invadió la ansiedad y el nerviosismo, sobre todo al final del primer tiempo. Del segundo tiempo me voy con la sensación de que el equipo hizo todo lo que tenía que hacer. El Qarabag defendió muy bien. El resultado no era el que buscábamos. El destino nos está jugando una pulsada con el gol y tenemos que luchar contra él", añadió Simeone en un primer análisis sobre lo sucedido en el terreno de juego.

"Partidos atrás, salvó el Celta; en Elche, el primer tiempo en Bakú, con el Villarreal y esta noche se presentaron situaciones de gol que no hicimos, y es verdad que el rival nos lastima con una situación. Nosotros no encontramos el gol. Los buscamos, lo intentamos, pero no lo encontramos", resaltó.

El técnico del Atlético no quiso pensar en la posibilidad de la eliminación, ahora más cerca que nunca. "Hay que seguir trabajando. Soy el primer responsable de lo que genera el equipo y debemos de ganar ese pulso que nos ha deparado el destino, que no es nada favorable".

"No nos queda otra que pensar en el próximo partido en La Coruña y luego pensar en ganar al Roma. Intentaremos ganar y luego esperar a lo que diga e destino. Cada uno tiene lo que se merece y veremos si nos quedamos fuera o seguimos".

El técnico rojiblanco indicó, sobre la opinión de Michel, autor del gol de Qarabag, quien señaló que el Atlético había perdido "electricidad", que "respeta mucho lo que digan los jugadores".

No obstante, añadió: "Siempre hemos jugado de la misma manera. En este tipo partidos hemos ganado en los últimos años 30 ó 40. En otros momentos se hizo un gol y se habló de fortaleza, pero cuando no se hace gol se ve la parte negativa del fútbol". EFE.