Simeone: "Veo bien al equipo"

Majadahonda (Madrid), 24 ene (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó hoy que ve "bien" a su equipo e insistió en que está "creciendo", al tiempo que avisó que la eliminatoria frente al Eibar no está sentenciada con el 3-0 de la ida, porque "siempre la Copa del Rey históricamente es peligrosa".

"Yo al equipo lo veo bien, veo que está creciendo y veo que a lo largo de los 90 minutos de los partidos siempre tiene más cosas buenas que malas. Y, como soy un optimista, siempre miro lo que mejor tiene el equipo y busco mejorar lo que no está haciendo bien", repasó en rueda de prensa tras el entrenamiento en Majadahonda.

"En eso estamos. A ver si mañana podemos hacer un partido bueno con la intensidad habitual y, sobre todo, en consecuencia siempre de los objetivos, que son los que te posicionan a final de temporada. Creo que todo lo que se hable durante la temporada son sólo palabras y lo único que cuenta son los objetivos que cumplir al final", dijo.

El Atlético ha terminado la primera vuelta con sus peores registros de la era Simeone. "Está claro que no me detuve mucho a mirar, pero sí observé que no es fácil hacer la cantidad de puntos que siempre hemos hecho en estos últimos años. De cinco o seis años para atrás de cuando nosotros hemos estado, los 37 puntos fueron los mejores en la primera vuelta", recordó. Su conjunto suma ahora 35.

"Eso quiere decir que es muy difícil, que no fue fácil nunca, y estará en el equilibrio que nosotros podamos tener. Sí, en consecuencia de lo que veníamos haciendo en las temporadas anteriores, este primer semestre ha sido irregular, eso sin duda", prosiguió el técnico, también preguntado por sus delanteros.

El francés Antoine Griezmann suma 14 goles en 27 partidos de esta campaña, con cinco de ellos en los últimos seis choques; su compatriota Kevin Gameiro lleva ocho, uno sólo en sus diez duelos más recientes; el belga Yannick Carrasco ha anotado diez, pero encadena ocho sin marcar; Fernando Torres ha logrado tres y el argentino Ángel Correa ha aportado siete, cuatro en la Copa del Rey.

"Siempre hablo de momentos, sobre todo en los delanteros. Son etapas, momentos, situaciones y está claro que es un equilibrio entre lo emocional, entre la tranquilidad y la confianza que te dé el ambiente, el entrenador y los compañeros, y esa fuerza interna que vos tienes para rebelarte ante las situaciones", explicó.

"Tenemos delanteros importantes, de diferentes características la mayoría, y eso para el equipo es bueno. Ojalá que puedan tener esta segunda vuelta del año más regularidad como la que el equipo necesita", declaró el técnico, que advirtió del duelo de este miércoles en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Eibar en Ipurúa, a pesar del triunfo por 3-0 en el choque de ida.

"No creo que en la Copa las eliminatorias, más allá de los resultados, estén sentenciadas. Siempre la Copa históricamente es peligrosa", recalcó Simeone, que insistió en esa idea y que apuntó: "Nosotros vamos con mucho respeto, con ganas de seguir mejorando en el momento que tenemos, que para mí está siendo bueno, y crecer".

"No sabemos el rival que nos vamos a encontrar en cuanto a los nombres, pero el Eibar es un equipo bien trabajado, que más allá de quienes jueguen siempre es un equipo que tiene muy claro a lo que juega. Tenemos que estar fuertes, salir con la intensidad de siempre e intentaremos poner al equipo que creemos que le puede hacer bien al encuentro", añadió Simeone, que da descanso a Antoine Griezmann.

En el once, según las pruebas, estará el argentino Ángel Correa. "Es un jugador que está emparentado al gol continuamente. En un partido donde posiblemente no tenga tanta participación es posible que te haga un gol, porque tiene gol, sus movimientos siempre son en consecuencia de terminar la jugada...", valoró el técnico.

Además de destacar su nivel como "revulsivo" cuando entra desde el banquillo, también apuntó que está "creciendo" en los partidos que juega como titular. "Eso es lo que nos pone contentos y nos ilusiona. Su crecimiento está siendo muy bueno. Esperamos que siga así", agregó Simeone, que le ha alineado de inicio en once choques de esta temporada. En otros 12 salió desde el banquillo. EFE