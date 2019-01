Sin rastro del avión en el que viajaba jugador argentino, Emiliano Sala

El delantero que había sido traspasado por el Nantes al Cardiff City, de la Premier League en este mercado de invierno, viajaba a la ciudad galesa a bordo de una avioneta de la que se perdió el rastro a unos 20 kilómetros al norte de la isla inglesa de Guernesey. Las autoridades confirmaron que el jugador de 28 años estaba a bordo del aparato junto con otro pasajero y el piloto.

La alerta que entregó el Control Aéreo de Jersey fue a las 20h20 GMT del lunes por la noche, señaló que el aparato privado monomotor Pier PA-46 Malibú había desaparecido de su radar. Según los controladores aéreos, el avión, que volaba en un primer momento a 5.000 pies, habría solicitado descender a 2.300 pies, cuando se perdió su pista.

El delantero de 28 años y autor de 12 goles con el Nantes en la primera mitad de la temporada, había sido traspasado por una suma récord para el Cardiff de 17 millones de euros.

La policía de la isla de Guernesey aseguró que las operaciones de búsqueda del avión quedaron interrumpidas y anunció que las opciones de supervivencia eran "escasas".

17.00 update



Search and rescue operations have been suspended as the sun has now set.



The current plan is for it to resume at sunrise tomorrow.



There will be no further updates tonight.