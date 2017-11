Sock: "Fue muy especial conseguir el último billete para Londres"

Londres, 10 nov (EFE).- El estadounidense Jack Sock, novena raqueta del mundo, se mostró este viernes satisfecho ante su debut en las Finales ATP, y aseguró que fue "muy especial conseguir el último billete" para el torneo de maestros de Londres.

"Conseguir ese último billete fue muy especial. En el mes de abril empecé a pensar que quizá podría estar aquí, aunque de junio a noviembre, cuando mis resultados no fueron tan buenos, esa ilusión se me fue un poco. No fue hasta la semana pasada en París que finalmente lo logré", dijo Sock en el pabellón O2 Arena de Londres, dos días antes de su debut ante el suizo Roger Federer.

"Estoy muy emocionado de estar aquí y preparado para hacer un gran tenis", recalcó.

Sock, el único estadounidense entre los ocho clasificados, lamentó que no haya más compatriotas en el torneo de maestros y reiteró que su país sigue "produciendo grandísimos tenistas".

"Claro que me hubiera gustado que hubiera más estadounidenses conmigo en Londres, pero las cosas son como son y estoy feliz. Todavía tenemos grandes jugadores. Seguimos produciendo grandísimos tenistas, y hay un grupo de chicos jóvenes muy emocionante que van a llegar pronto al circuito", subrayó Sock.

El estadounidense está encuadrado en el Grupo B/Boris Becker de las Finales ATP, junto con el suizo Roger Federer, el alemán Alexander Zverev y el croata Marin Cilic. EFE