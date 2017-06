Spalletti mantiene a Icardi como capitán del Inter y le pide que sea líder

Roma, 14 jun (EFE).- Luciano Spalletti, que fue presentado hoy como nuevo técnico del Inter de Milán, confirmó al argentino Mauro Icardi como capitán del equipo y le pidió que sea un líder dentro del vestuario.

El único jugador del que Spalletti habló detenidamente ha sido Icardi, al que pidió que agregue a sus prestaciones en el campo un rol de líder del vestuario.

"Icardi es el capitán del Inter, y además de aportar su calidad de campeón y de jugador, que todos conocen, tendrá el doble trabajo de indicar a sus compañeros la actitud a tener dentro del vestuario", explicó.

Spalletti, que fichó el pasado 9 de junio, tras desvincularse del Roma, aseguró que su principal objetivo es inculcar a sus futbolistas la mentalidad de que deben formar un equipo unido y que no piensen en los objetivos personales.

"Hay que hablar de 'nosotros'. El Inter fuerte no era un equipo dividido. Somos el Inter, no cuenta un nombre u otro sino el equipo. Todos tiene que sudar para un mismo objetivo, no hay un título individual sin un título de equipo", aseguró Spalletti.

El entrenador italiano reconoció que el club necesitará planear con mucho cuidado el mercado de fichajes veraniego.

"Estamos planeando el mercado con la sociedad, para crear un equipo más fuerte, incluso así no será fácil. No hay que fallar los fichajes, estamos trabajando y también estamos comprobando el estado de ánimo de los jugadores que ya tenemos en la plantilla", dijo.

Spalletti no quiso dar pistas sobre los nombres de jugadores que su equipo persigue en el mercado.

"Hay que aclarar una cosa. El Inter lleva tiempo sin ganar, por lo que hay que cambiar de actitud. Un futbolista no decide la victoria de un título, tiene que haber un equipo. Todos los jugadores tienen que aportar algo a sus compañeros", aseguró.

El técnico toscano informó de que planea alinear un 4-2-3-1 aunque puntualizó que su equipo tiene que estar listo "para otros módulos" si quiere "competir con los demás".

Spalletti es el quinto entrenador del Inter en el último año, pero se mostró seguro de sus posibilidades de liderar al equipo.

"No soy mejor que mis predecesores, pero soy distinto. Sé cómo soy y confío en lo que hago. Los jugadores tienen que confiar en mí. Se dan todas las condiciones para que el Inter vuelva a la cumbre, como merece", aseveró.

Antes de cerrar su conferencia de prensa, Spalletti usó una célebre expresión del entrenador argentino, nacionalizado francés, Helenio Herrera.

"Herrera solía decir que quien no lo da todo, no aporta nada. Si me permiten, yo también la repito. Desde este momento es importante el trabajo y el compromiso", dijo. EFE