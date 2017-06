Stroll: "No me creo aún lo que ha pasado, es un sueño hecho realidad" El canadiense Lance Stroll (Williams), que este domingo concluyó tercero, con 18 años, el Gran Premio de Azerbaiyán, la octava prueba del Mundial de Fórmula Uno, declaró tras la carrera disputada en el circuito urbano de Baku que aún no se cree "lo que ha pasado", porque "es un sueño hecho realidad".