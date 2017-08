Subcampeón olímpico de saltos Germán Sánchez regresa fortalecido de cirugía

México, 29 ago (EFE).- El mexicano Germán Sánchez, subcampeón olímpico de saltos desde la plataforma, aseguró hoy estar recuperado de una cirugía de hombro de la cual regresó fortalecido y listo para cumplir un ciclo olímpico de muchos triunfos.

"Estoy más fuerte que cuando gané medalla olímpica en Río 2016, he hecho pruebas y me siento bien físicamente, ya me dieron el alta, cargo más peso con el abdomen y hago más ejercicios de brazo", señaló el competidor de 25 años.

Sánchez se dio a conocer como un saltador de primer nivel al conquistar en Londres 2012 la medalla de plata en los clavados sincronizados junto a Iván García y el pasado verano ganó plata en el concurso de individuales, lo cual lo convierte en una de las esperanzas mexicanas en el ciclo olímpico que acabará en Tokio 2020.

"Estoy en espera de la convocatoria para el selectivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla al que espero asistir bien preparado", indicó.

Según el deportista, operarse del hombro a finales del año pasado fue una buena decisión porque lo hizo a inicios del ciclo olímpico y, si gana el boleto, llegará sano a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

"No tengo el lugar seguro en la selección, algo que he aprendido es a ganarme las cosas y demostrar nivel en México y en el extranjero", observó.

Al referirse a cómo ve los próximos tres años, Germán anunció que trabajará para elevar su grado de dificultad con el propósito de ganar los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, los Panamericanos de Lima 2019 y los Olímpicos de Tokio 2020.

"Quedan cosas por hacer", señaló al referirse a la conquista del cetro olímpico que se le ha escapado tanto en individuales como en competencias por parejas

Germán Sánchez es la cabeza más visible entre las esperanzas de México en las competencias internacionales de saltos de los próximos tres años, en la que, además de los Juegos, estarán los Campeonatos Mundiales de Gwanju, Corea de Sur, y las paradas de la Serie Mundial. EFE

