Sunderland: "Lo he conseguido y no podría estar más contento"

Río Cuarto (Argentina), 14 ene (EFE).- El motociclista británico Sam Sunderland (KTM), que ganó este sábado el Dakar, dijo que "no podría estar más contento" y que la carrera fue "difícil y estresante".

"Es increíble. Cuando he cruzado la meta, me he emocionado. Llevar todo el peso de la carrera sobre los hombros durante más de una semana es un peso tremendo. Es el primer Dakar que termino y finalizo en primera posición, es de locos. Estoy sin palabras. Ha sido difícil y estresante", dijo Sunderland.

El piloto de KTM se impuso en la carrera de rally más difícil del mundo con un tiempo de 32:06:22 horas, 32 minutos por delante de Matthias Walkner y 35:40 del español Gerard Farrés, ambos de KTM.

"He tenido que permanecer tranquilo y eso es lo que más me cuesta. Pero aquí estoy, lo he conseguido y no podría estar más contento. Soy el primer inglés que gana el Dakar y espero que ayude a generar un mayor interés por esta prueba en mi país", agregó. EFE.

