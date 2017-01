Sunderland y Peterhansel, campeones del Dakar de 2017

Sebastián Meresman

Río Cuarto (Argentina), 14 ene (EFE).- El motociclista británico Sam Sunderland (KTM) ganó este sábado su primer Dakar, mientras que el francés Stéphane Peterhansel (Peugeot) se consagró campeón por decimotercera vez, la séptima en coches, de la carrera de rally más difícil del mundo.

Sunderland se impuso en la categoría motos con un tiempo de 32:06:22 horas. El podio lo completaron el austríaco Matthias Walkner, a 32 minutos, y el español Gerard Farrés, a 35:40, ambos también de KTM.

"Es increíble. Cuando he cruzado la meta, me he emocionado. Llevar todo el peso de la carrera sobre los hombros durante más de una semana es un peso tremendo. Es el primer Dakar que termino y finalizo en primera posición, es de locos. Estoy sin palabras. Ha sido difícil y estresante", dijo Sunderland.

El francés Adrien van Beveren (Yamaha) fue cuarto a 36:28 minutos, y el español Joan Barreda (Honda), que ganó cinco etapas, quinto a 43:08.

"Claro que duele no subir al podio, pero el deporte es así. Ganar el Dakar no es fácil, hay que seguir fuerte. Tiene que salir, porque el trabajo y el esfuerzo está ahí. Soy cabezón y hasta que no lo consiga no voy parar", explicó Barreda, que fue sancionado con una hora extra por repostar en una zona prohibida durante la cuarta etapa.

Sunderland, de 27 años, alcanzó el liderato al quedarse con la quinta etapa, la única que ganó, y lo mantuvo hasta el final.

Van Beveren y Farrés se impusieron en la duodécima y última etapa, que se corrió este sábado, con un tiempo de 30:29 minutos, seguidos por Barreda a solo 18 segundos y Walkner a 33.

Sunderland finalizó la jornada a sexto a 1:42 minutos de los ganadores.

El australiano Toby Price (KTM), campeón en 2016 y uno de los máximos candidatos, abandonó en la cuarta etapa al caerse de su motocicleta y fracturarse el fémur de la pierna izquierda.

En coches, Peterhansel ganó este sábado su decimotercer Dakar, el séptimo en la categoría coches, seguido en la general por sus compatriotas y compañeros de equipo Sébastien Loeb y Cyril Despres.

Loeb fue el más rápido de la jornada de hoy con un tiempo de 28:55 minutos, pero Peterhansel lo escoltó a solo 19 segundos y se consagró campeón.

"Antes de la salida de la carrera, no se podía dar nada por sentado. Había una gran carrera interna y, en total, siete u ocho pilotos capaces de ganar. A mitad de carrera ya solo éramos cuatro y en la última semana se resumió a un duelo con Sébastien, un duelo de alta tensión y a una gran velocidad", dijo Peterhansel.

"Quisiera dar las gracias a Peugeot por habernos dado estos coches tan excepcionales y sobre todo por no haber impuesto ninguna orden de equipo, lo cual me parece de juego limpio y muy deportivo, porque todos contábamos con las mismas armas para la batalla", agregó

El sudafricano Giniel de Villiers (Toyota) fue tercero, a 30 segundos, y Despres cuarto, a 53.

El español Nani Roma finalizó a 1:21 minutos de Loeb.

Peterhansel se adueñó del Dakar con un tiempo de 28:49:30 horas, 5:13 minutos por delante de Loeb y 33:28 de Despres. Roma fue cuarto a 1:16:43 horas del líder.

"Estamos contento de como fue la carrera. Nos hubiera gustado estar mas cerca hasta en el final, pero bueno. La segunda parte fue muy dura y (los pilotos de Peugeot) la hicieron muy bien. Es bueno el cuarto puesto, estamos contentos", dijo Roma.

El trece veces campeón del Dakar ganó tres etapas: la tercera la séptima y la décima, mientras que Loeb se impuso en cinco.

En coches, en 2004, 2005 y 2007 se impuso con Mitsubishi, en 2012 y 2013 con Mini, y en 2016 y 2017 con Peugeot.

Sin embargo, no todo fue alegría para el 'Monsieur Dakar' en esta edición ya que, durante la décima jornada, atropelló al motociclista esloveno Simon Marcic (KTM) y le fracturó la pierna.

Las deserciones más importantes de esta categoría fueron las de el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), al no poder partir en la cuarta etapa por un accidente que sufrió en la anterior, y la del español Carlos Sainz (Peugeot), que en la cuarta jornada protagonizó un sorprendente vuelco en el que se destruyó su vehículo.

En camiones, el ruso Eduard Nikolaev (Kamaz) ganó su segundo Dakar, seguido en la general por su compatriota y compañero de equipo Dmitry Sotnikov a 18:58 minutos y el holandés Gerard de Rooy (Iveco), el ganador de 2016, a 41:19.

En quads, el ruso Sergey Karyakin (Yamaha) ganó su primer Dakar con un tiempo de 39:18:52 horas, seguido por el chileno Ignacio Casale (Yamaha) a 1:14:51 y el argentino Pablo Copetti (Yamaha) a 4:20:19.

En la nueva categoría UTV (Utility Task Vehicle o Vehículos Utilitarios Todo Terreno) el campeón fue el brasileño Leandro Torres, seguido por el chino Wang Fujiang a 4:42:34 horas y el ruso Maganov Ravil a 6:05:35.

La etapa de este sábado finaliza con un enlace sin cronometrar que lleva a los pilotos al podio en la ciudad de Buenos Aires.

sam/lm