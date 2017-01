Svindal causa baja en el descenso del sábado en Wengen

Redacción Deportes, 13 ene (EFE).- El esquiador noruego Aksel Lund Svindal, campeón olímpico de supergigante y cinco veces campeón mundial en descenso, gigante y combinada, ha anunciado este viernes a través de las redes sociales que el sábado no disputará el descenso de Wengen (Suiza) por unas molestias en la rodilla izquierda.

"He estado sufriendo con la rodilla y no sabía qué me traerías estos días. No podré competir en Wengen en la carrera de mañana", escribe Svindal.

"Una decisión difícil, pero es la correcta. Algo no está bien en la rodilla y tengo que averiguar exactamente lo que sucede para poder volver a esquiar como quiero. Afortunadamente no parece demasiado malo. Ya veremos", agrega.

Svindal, ganador de once títulos en la Copa del Mundo (dos de la general, cinco de supergigante, dos de descenso, una de gigante y una de combinada), tuvo que operarse de la otra rodilla, la derecha, tras romperse los ligamentos en enero del año pasado. EFE