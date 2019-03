Tiger Woods se retira del Arnold Palmer por problemas en el cuello

En una publicación en Twitter, Woods dijo que el problema no estaba relacionado con los problemas de la espalda que lo dejaron al margen durante casi dos años, y agregó que no le preocupaba su estado físico a largo plazo.

"Desafortunadamente, debido a la tensión en el cuello que he tenido durante algunas semanas, me veo obligado a retirarme del API (Arnold Palmer Invitational)", señaló Woods.

Woods, de 43 años, apuntó que "he estado recibiendo tratamiento, pero no ha mejorado lo suficiente como para jugar. Mi espalda baja está bien y no tengo preocupaciones a largo plazo".

Woods agregó que esperaba estar en forma para el Campeonato de Jugadores en el TPC Sawgrass del 14 al 17 de marzo a medida que avanza hacia el Masters del próximo mes.

Arnold Palmer ha sido uno de los torneos favoritos de Woods a lo largo de los años y que ganó en Bay Hill un récord ocho veces.

La aparición de esta semana hubiera sido su 19ª participación en el evento.

"Me gustaría enviar mis lamentos a la familia Palmer y a los fanáticos de Orlando", dijo Woods.

"Mi conexión con Arnold lo convierte en uno de mis torneos favoritos y estoy decepcionado por perdérmelo", subrayó.

Woods jugó por última vez en el Campeonato WGC-México del 21 al 24 de febrero pasado, empatando en el décimo lugar.