Toni Nadal y Carlos Moyá hablan de Zverev, Djokovic, Federer y del futuro

Miguel Luengo

Melbourne, 20 ene (EFE)- Toni Nadal y Carlos Moyá consideran que las sensaciones de su pupilo Rafael Nadal son buenas y que está siendo completo después de dos partidos en el Abierto de Australia. Y a un día de su duelo contra el alemán Alexander Zverev analizan con EFE, como puede ser este encuentro que llevará a uno de ellos a los octavos de final.

Ambos hacen un repaso a la derrota del serbio Novak Djokovic ante el uzbeco Denis Istomin, "sorprendente" para Moyá, y que muestra que 'Nole' exhibe una "sensación de menos imbatibilidad", según Toni, y advierten que Roger Federer no está acabado a pesar de sus 35 años.

"Si consigue ganar, se convertirá en un rival más difícil", dice Toni del suizo, y recordando el final de la carrera de Pete Sampras, Moyá apostilla que no descarta a Roger para torneos como Wimbledon.

Sobre la nueva generación que viene avisando, Toni se decanta abiertamente por Zverev. Moyá califica al alemán de origen ruso de "temible rival" y está seguro que lo que se ha vivido con Rafa, Roger y Novak, será prácticamente irrepetible, y todo estará más abierto en el futuro.

P. ¿Como está Rafael Nadal después de superar sus dos primeros partidos?

R. Carlos Moyá: "Siempre pienso que las dos primeras rondas hay que superarlas si o si, porque son las que te dan confianza. Hay varios jugadores de los favoritos que han perdido y eso te hace ver que hay que tener consideración con esas dos rondas. Rafa las ha superado bien, sin estar mucho tiempo en pista, sin perder ningún set. Solo ha perdido una vez su saque. Y todas las sensaciones son buenas. Se está moviendo bien, está siendo agresivo, sacando bien. Está siendo completo.

Para ser las dos primeras rondas, no le ha llegado ninguno al 7-5. Siempre puede haber unos pequeños ajustes. Pero las victorias te van dando esa confianza. En los entrenamientos puedes hacerlo muy bien, pero siempre te falta un diez o un quince por ciento, y eso te lo dan las victorias y está muy bien que vaya ganando encuentros.

P. Comparada su velocidad de piernas en su mejor momento, con la de hoy, qué se aprecia?

R. Carlos Moyá: Lo estoy viendo bastante bien. No es fácil comparar porque cuando tienes 20 años tus condiciones son unas, y con 30 son otras. Yo prefiero quedarme que con 30 años tienes más experiencia y entiendes mejor el juego, intentas solventar donde el físico no llega, o llegaba y ahora no, con otras cosas.

Dadas las circunstancias suyas y la edad que tiene, físicamente está muy bien y le estamos viendo muy bien.

P. Nadal y Zverev jugarán por la tarde. ¿Eso es bueno para Rafa?

R. Carlos Moyá: Está muy bien, porque la bola corre y va a saltar más por la tarde y eso a Rafa le va muy bien.

P. ¿Cuál es la previsión de un partido así?

R. Carlos Moyá: Sabemos que es un rival (Zverev) que dentro de un par de años va a luchar para todo. y es buen momento cogerle ahora, porque tiene todavía donde crecer. Dentro de un par de años va a ser temible, aunque ya lo es hoy en día. Si Rafa está bien y juega su tenis, le puede hacer mucho daño.

R. Toni Nadal: Siempre confío en lo que nosotros podemos hacer. No pienso en lo que hay que hacer al rival, porque al final Rafael tiene un juego y lo que tiene que hacer es jugar bien. Creo que tiene que fallar un poco menos de lo que falló ayer (contra Baghdatis), al principio sobre todo.

Si supera el tema de errores, creo que tiene armas para ganar. Es una obviedad pero lo que hay que hacer es jugar bien. No hay cuestiones tácticas. Tienes que ir con cuidado y pegarle bien a la pelota e imprimir un juego alto, de intensidad y ritmo. Si lo consigue tendrá más opciones de victoria, si no, lo conseguirá el otro.

P. ¿Cuál de los dos partidos disputados lo jugó mejor?

R. Toni Nadal: Creo que jugó mejor el segundo. El dijo que había cometido algunos fallos al principio pero la sensación visto desde nuestra grada es que teníamos más control, no solo de partido, sino del juego en general, de si mismo. La sensación mía era buena. Aunque hay que pulir algunos detalles. De todas formas no creo que un partido sirva para otro.

P. ¿Qué opinión les merece la derrota de Djokovic

R. Carlos Moyá: La derrota fue bastante sorprendente. Es verdad que en la segunda parte del año pasado había bajado un poco pero en Doha había ganado a Murray de nuevo, y aquí con Verdasco había jugado muy bien. Por eso sorprende un poquito. Es verdad que son las primeras rondas, que defiende campeón, y que luce un nuevo estatus como número dos. No hay que sacar muchas conclusiones. Habrá tenido un mal día. Es poco tiempo para saber qué Djokovic nos vamos a encontrar a partir de aquí. De todas formas, empezar aquí con una derrota en segunda ronda no es lo que nadie esperaba.

Toni Nadal: La segunda parte del año no fue extraordinaria (para Djokovic), pero recuerdo que jugó la final del Abierto de EE.UU. y la del Masters. En esta parte de la temporada creo que Djokovic ha perdido la regularidad que tenía. Da ahora una sensación de menos imbatibilidad, pero vamos a ver a Djokovic en Dubai, Indian Wells y Miami. Teóricamente no hay razón para pensar que no vuelva a estar a su mejor nivel.

P. Con 35 años, la clase de Roger Federer puede suplir su físico?

R. Toni Nadal: Le vi jugar en Perth contra Zverev y mostró un gran nivel, pero ¿es suficiente para ganar a Murray o a los 'tops' a cinco sets?, le es más difícil, aunque armas tiene suficientes. Tiene un servicio impecable y cuando consigue jugar rápido es imposible aguantar su ritmo. Estos han sido sus dos primeros partidos después de medio año sin competir y cuando vaya pasando el torneo, si consigue ganar, se convertirá en un rival más difícil.

Carlos Moyá: Cada año que pasa va a ser más difícil, pero nunca descartaría a alguien como él. Tuve la experiencia de Sampras que perdía muchísimos partidos, y llegó al US Open y ganó. Descartar a estos jugadores que son tan grandes en la historia de este deporte es complicado. Es lógico que hay torneos que les serán más favorables, como Wimbledon, pero no descartaría a un jugador así.

P. ¿Es Zverev el mejor de esta nueva generación?.

R. Toni Nadal: Es el que tiene más posibilidades de alcanzar unas posiciones más altas, porque es muy completo, tiene una gran envergadura, saca bien, tiene un buen golpe de derecha y de revés. Al final si sigue afianzando este juego y mejora un poco más es el que tiene más posibilidades. Pero también está Kyrgios, si se centra del todo, y Karen Khachanov también juega bien. Creo que hay una generación bastante buena.

Lo que no pasó hace años está surgiendo ahora, jóvenes que le pegan muy fuerte a la pelota, pero al final es el que progrese más. Ellos viven una situación favorable, de ascenso, donde la presión no les afecta más de la cuenta. Aunque cuando se estabilicen arriba, la presión si que contará. No es lo mismo cuando vas para arriba, que cuando estás y tienes que defender tu posición. El que lo haga mejor en esta situación, será el que esté arriba. A mi, Zverev es el que me gusta más.

Carlos Moyá: Va a ser difícil ver a tres jugadores que dominen tanto como han dominado Rafa, Roger y Novak. Hay que ver con cuantos Slams termina Murray su carrera, siempre ha estado ahí pero el dominio claro ha sido de los otros, aunque tiene mucho mérito lo que ha hecho.

Suman 43 grandes entre tres, y Murray tiene tres. Por juego está más cerca de ellos que Wawrinka, que también tiene tres. Es muy regular, pero imposible ser tan regular como ellos. Creo que nunca mas se va a dar que un pequeño grupo de jugadores dominen con tanta diferencia y tanta regularidad sobre todo.

En otra época había jugadores que dominaban este deporte, pero no tenían la regularidad de estos tres. Va a ser difícil ver algo como esto. Creo que todo estará más abierto y se lo van a disputar más jugadores. EFE.

mlm.