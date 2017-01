Uruguay sub-20 recibe el Pabellón Nacional previo a torneo Sudamericano

Montevideo, 13 ene (EFE).- La selección sub-20 de Uruguay recibió hoy el Pabellón Nacional por parte de la Secretaría Nacional del Deporte como acto protocolar previo al Campeonato Sudamericano de la categoría que se jugará en Ecuador, hacia donde el plantel partirá el próximo domingo.

En el acto, celebrado en el Complejo Celeste donde entrena la selección mayor, el subsecretario de Deporte, Alfredo Etchandy, dijo a la delegación que la entrega del símbolo patrio representa el apoyo del "pueblo uruguayo" que "los acompaña y hace fuerzas para que puedan obtener el mejor resultado".

"Gracias por la distinción, sabemos la responsabilidad que tenemos y el lindo desafío que tenemos como grupo", dijo por su parte el entrenador del equipo, Fabián Coito.

Por otro lado, y preguntado por la prensa acerca de las dificultades que pueda plantear la altura a la que jugarán los futbolistas en Ecuador (a 2.200 metros sobre el nivel del mar), Coito prefirió restar trascendencia.

"No creo que la altura genere una desventaja. Es uno de los factores de juego, nada más que eso. Hay desconocimiento por parte de los futbolistas porque no tienen experiencias previas, pero eso no quiere decir que no seamos capaces de adaptarnos y sobrellevar esa situación", declaró a Efe.

Y agregó que "Venezuela -equipo con el que debutará Uruguay- le dio una importancia especial a la adaptación a una ciudad con esa altitud, pero estar desde el 26 de diciembre concentrado puede llevar también alguna desventaja".

En este sentido, uno de los capitanes, Rodrigo Amaral, añadió que el equipo se preparó con máscaras que simulan las condiciones de juego en las alturas, aunque en su opinión, el juego de ambos equipos se verá "condicionado". EFE

vsc/emn/rfg/apa