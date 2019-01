Valverde: "Boateng es un jugador que está activo y conoce el oficio"

"Está jugando de '9' a un gran nivel, conoce la Liga española (jugó en el Las Palmas) y sabe perfectamente el rol que viene a desempeñar. Se amolda a lo que nosotros buscamos y además estaba disponible", destacó sobre el fichaje del punta cedido por el Sassuolo italiano.



Aunque Boateng hará esta tarde su primer entrenamiento como azulgrana, Valverde dejó entrever que este mismo martes podría entrar en la convocatoria para medirse este miércoles al Sevilla en la Copa del Rey.



"Puede jugar ya, porque el sábado jugó contra el Inter el partido entero. Una de las razones por las que está aquí es porque está activo. ¿Aclimatación? Como le demos mucha aclimatación igual se nos termina la temporada...", ironizó.



Valverde restó importancia al historial de problemas extradeportivos que acumula Boateng a lo largo de su carrera, alegando a la "presunción de inocencia" del jugador: "Lo que queremos es que crezca con nosotros, marque goles con nosotros y nos ayude. No vamos a pelearnos con él. Conoce la Liga y en Las Palmas hizo un gran año. Tiene muchas cosas a favor".



El entrenador extremeño entiende que la contratación del germano-ghanés, de 31 años, despierte recelos. "Nos gustaría tener en casa delanteros que metieran 15 goles en Segunda B, pero no es el caso. Desde que estoy aquí, siempre han habido fichajes controvertidos. Con Paulinho y Arturo (Vidal) también pasó y luego nos han dado un gran rendimiento", justificó.



Con la llegada de Kevin-Price Boateng para cubrir la baja de Munir el Haddadi, traspasado al Sevilla, Valverde da por cerrado el episodio de contrataciones.



Sobre las salidas, el técnico extremeño contestó con un "no lo sé" cuando le preguntaron si Denis Suárez acabaría la temporada en el Camp Nou y se mostró algo molesto cuando se le planteó la posibilidad de que Malcom Felipe de Oliveira también cambie de aires en este mercado de invierno.



"Hasta el 31 todo puede pasar, pero no podemos quedarnos con catorce jugadores. Hay jugadores que vienen jugando menos que deben trabajar más, y Malcom es uno de ellos", comentó sobre el extremo brasileño.



Respecto a la ida de los cuartos de final de Copa, Ernesto Valverde advirtió que, pese a las tres derrotas que encadena el Sevilla, es un equipo muy peligroso.



"De esos tres partidos, dos de ellos han sido fuera de casa. El de Copa lo perdió pero cuando ya tenía la eliminatoria muy a favor y en el último de Liga, en el campo del Atlético de Madrid, hicieron un buen partido", destacó.



Además, recordó que el Sevilla "es un rival potente en casa" y que "siempre ha sido un equipo muy solvente en eliminatorias, tanto en la 'Europa League' como en la Copa del Rey".



Por último, el técnico del conjunto azulgrana volvió a reafirmarse en su visión del polémico gol de Luis Suárez ante el Leganés, insistiendo en que no hubo falta del delantero uruguayo al portero 'Pichu' Cuellar.



"Es verdad que hay un contacto posterior al golpeo de Luis, pero el balón esta suelto cuando él va. Es un gol como un piano de grande. Un gol absolutamente legal, para mí y para cualquiera", insistió.