Valverde: "El Barça es favorito, pero tenemos nuestras opciones"

Lezama (Vizcaya), 3 ene (EFE).- Ernesto Valverde reconoció este martes que el Barcelona parte como "favorito" en los octavos de final de Copa que van a arrancar el jueves en San Mamés, pero subrayó que en el vestuario del Athletic Club no tienen "ninguna duda" de que tienen "opciones" de apear al conjunto azulgrana.

"Tenemos que plantarle cara y nuestra idea es intentar pasar. Sabemos que es difícil. El año pasado nos eliminaron y este año lo vamos a intentar otra vez. Es un reto que ya conocemos. Son favoritos, pero no hay nada escrito", incidió el técnico en la rueda de prensa previa al choque de ida.

Valverde recordó que la pasada temporada la eliminatoria "fue competida" y en la vuelta, a pesar del 1-2 encajado en San Mamés en el primer partido, el Athletic "fue a plantar cara".

"Y la anterior, fue la Supercopa", añadió el técnico recordando el título conquistado en agosto de 2015 frente al Barça tras ganar por 4-0 en la ida y empatar a uno en el Camp Nou.

El 'Txingurri', por otro lado, restó importancia al hecho de que el tridente ofensivo de los azulgranas -Leo Messi, Luis Suárez y Neymar- se reincorporara este lunes a los entrenamientos tras disfrutar de sus vacaciones navideñas.

"Me encantaría que vinieran desenchufados, pero del todo. No lo sé, es una valoración que no puedo hacer. Es una cuestión de su entrenador, pero lo que tienen estos jugadores es que te resuelven en una jugada aunque les estés dominando. Son peligrosos de igual manera", explicó.

Al margen de la 'MSN', Valverde destacó la aportación al juego del equipo de Luis Enrique de un futbolista "determinante" como Andrés Iniesta. "Es normal que se note cuando no está. Le da pausa al juego y tiene una capacidad para hacer una jugada individual o para aclarar el juego que no tiene nadie", destacó.

Valverde, por último, aseguró que lleva "con normalidad" los rumores que en los últimas días lo colocan como candidato a ocupar el banquillo del Camp Nou en el caso de que la próxima temporada Luis Enrique Martínez no siga al frente del Barcelona.

"No es la primera vez que se coloca un nombre de entrenador en otro equipo, en mi caso y en el de otros. Nos ponen en equipos, nos quitan del nuestro durante la temporada... Estamos en esta profesión y es así. Lo llevo con absoluta normalidad, ¿de qué otra manera?", dijo. EFE

