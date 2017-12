Valverde: "No creo que haya ganado tácticamente a Zidane" Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, dijo que la Liga "no está sentenciada", pese a la abultada diferencia de puntos que saca a sus competidores, y se mostró convencido, después de la contundente victoria frente al Real Madrid, que no ganó tácticamente a Zinedine Zidane.