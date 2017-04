Valverde: "Tengo casi 37 años, pero no me canso de ganar"

Eibar (Gipuzkoa), 8 abr (EFE).- Alejandro Valverde (Movistar), ganador de su primera "txapela" en la Vuelta al País Vasco, se mostró "emocionado" en la línea de meta de Eibar y aseguró que a pesar de sus casi 37 años cada vez se encuentra "mejor y con ganas de ganar".

"Ha sido una crono espectacular, impresionante, estoy emocionado, tengo casi 37 años y cada vez me encuentro mejor, no me canso de ganar, aunque eso es difícil". Palabra del ciclista murciano, un ejemplo para los jóvenes y con hambre de seguir ganando carreras. De momento, lleva 106 en su carrera profesional. Después de atender la ceremonia del podio, afrontó las preguntas de la prensa.

Pregunta: Qué impresión se lleva de la Vuelta al País Vasco?

Respuesta: Ha sido una Vuelta muy bonita para el aficionado, emocionante hasta el final. Estuve cerca de ganarla varias veces, pero se resistía, pero este año estoy en racha y lo he podido conseguir con mucho esfuerzo. Hoy tuve la suerte de salir el último en la crono. Sabía que los últimos 7 kilómetros eran duros, por eso deje fuerzas para el final.

P. A quien dedica esta victoria?

R. Como siempre, se la dedico a los aficionados, al equipo, a mi familia, a mis niños, y a todos aquellos que están detrás del ciclismo. Quiero subrayar el trabajo de mi equipo, que ha controlado en todo momento la carrera. Uno solo no pude ganar, y yo tengo un gran equipo, lo mismo que Nairo Quintana. Eso es algo que da confianza.

P. Tenía presión por defender el maillot amarillo en la crono final?

R. Presión no tenía de ningún tipo, pues llevo un gran inicio de temporada, con dos vueltas ganadas, por eso tenía tranquilidad, lo que junto a una buena forma física formaba un buen cóctel para que todo saliera bien. Siempre corro para ganar y me encuentro cada vez mejor.

P. ¿Cual es la base de su preparación para seguir en lo más alto?

R. Cuando acaba la temporada estoy 25 días sin hacer nada de bicicleta, pero voy al gimnasio, hago senderismo, y luego empiezo a entrenarme con la "grupeta" de Murcia, siempre acompañado. Esto no es el abc, pero lo importante es entrenar y escuchar tu cuerpo.

P. Mientras otros corredores están agotados psicológicamente usted sigue disfrutando sobre la bicicleta

R. Yo cuando entreno salgo a disfrutar, otros hacen concentraciones o entrenan 7 horas. Yo no hago eso. A mi no me cuesta ningún trabajo entrenarme.

P. ¿Su punto máximo de liberación psicológica fue el podio en el Tour de Francia?

R. Sí, puede ser eso, pero también lo que consigo cada año, y también el podio del Giro. El Mundial es lo que menos me obsesiona, pero claro, ganarlo seria la leche. A día de hoy me da igual. Ser campeón del mundo es la rehostia, pero con todo lo que he ganado me siento liberado. EFE