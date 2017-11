Valverde: "Tengo la carrera hecha pero mi meta es volver a ganar"

Gorraiz (Navarra), 3 nov (EFE).- El ciclista español del Movistar Team Alejandro Valverde, lesionado de gravedad en el pasado Tour de Francia por una caída, ha apuntado a una plena recuperación para empezar al cien por cien la próxima temporada, en la que su objetivo "es volver a ganar".

"La carrera ya la tengo hecha, pero mi meta es volver a ganar. No sé cuándo. No es ser fanfarrón, pero creo que no voy a tardar mucho", ha declarado el corredor murciano a la conclusión de la concentración del Movistar en Gorraiz (Navarra) para planificar 2018.

Valverde, que sufrió al comienzo del pasado Tour una fractura de rótula y del astrágalo izquierdo, ha asegurado que no se siente fatigado "ni de cabeza ni físicamente", sino como si tuviera 27 años, diez menos de los que tiene en realidad.

"La recuperación va bastante bien y las sensaciones son muy similares a las de antes de tener la caía. La rodilla no está al cien por cien como la derecha, pero espero estar al cien por cien en enero", ha dicho.

Ha asegurado que no ha tenido miedo a no ser como el de antes de la lesión: "Si me lo preguntas hace mes y medio te diría que tenía dudas, pero hoy en día no tengo dudas e incluso termino los entrenamientos mejor que cuando empiezo", ha explicado.

Valverde ha explicado que fue clave las primeras atenciones en el hospital de Dusseldorf: "Dentro de la gravedad fue todo muy bien y estuve en un gran hospital que me trataron de 10. En principio no vamos a tener que operar otra vez para sacar los tornillos".

Ha indicado sobre el calendario de la próxima temporada que "sería bonito" que se juntara junto con Nairo Quintana y Mikel Landa en Francia y "hacer un gran Tour", pero ha dicho que no hay nada cerrado y que por su parte "no va a haber ningún problema".

"El Tour puede ser mucho más divertido con los tres, y por el recorrido de 2018, ya que da para estrategias y lanzar la carrera de salida. Hay mucho más juego", ha añadido.

Ha comentado sobre la llegada de Landa que "se ha vendido que estaba enfrentado" con Quintana, pero él no tiene esa sensación y están "genial". "Se ha integrado perfectamente y somos una familia", ha dicho.

"Estamos todos contentos y yo encantadísimo de que Mikel esté aquí", ha añadido Valverde, quien ha declarado que Quintana "tiene la calidad suficiente para ganar el Tour". EFE

