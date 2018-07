Varane: No hay favoritos

En una rueda de prensa celebrada este sábado en la localidad de Istra, el jugador del Real Madrid reconoció que desean "ser campeones del mundo" para "enorgullecer a los franceses", aunque remarcó que no será sencillo en un torneo donde "no hay favoritos" ya que "todos los equipos que quedan son fuertes".



A la selección francesa le aguarda, de hecho, en semifinales "un partido muy difícil" ante la escuadra de Bélgica, verdugo en la noche de viernes del combinado brasileño.



"Tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos", remarcó el defensa galo, el primer goleador en el cruce de cuartos de final ante la escuadra uruguaya. El segundo tanto de la victoria (2-0) ante los charrúas fue del colchonero Antoine Griezmann.



Una de las principales amenazas del equipo belga, próximo oponente de los pupilos de Didier Deschamps, será el atacante del Manchester United Romelu Lukaku.



"Es un problema para cualquier defensa. Es poderoso y se le debe dar poco espacio porque los aprovecha todos", valoró Raphael Varane.



De cara a ese choque, sin embargo, el madridista confía en que la joven selección francesa plasme su "crecimiento" y su "madurez".



"Creo que somos un equipo más completo. Podemos hacer ataques rápidos, pero también acciones combinadas", analizó.



"Contra Uruguay (en cuartos de final) respondimos al desafío físico y demostramos que podemos variar nuestro juego. Creo que ese es uno de nuestros puntos fuertes", abundó.



Preguntado por el recorrido del equipo en los últimos cuatro años, Raphael Varane destacó que la "experiencia también juega en este tipo de competencia". En ese sentido, él confía en "estar sereno y llegar bien preparado" al duelo ante los Diablos Rojos, con los que guarda "una relación emocional" ya que "cuando era niño jugaba torneos de fútbol en Bélgica".



En esta ocasión, no obstante, aparcará al emotividad para tratar de obtener el pase a la final.



"Esperamos ser campeones del mundo", afirmó durante su intervención ante los medios. "Queremos dar el máximo para enorgullecer a los franceses", agregó.



Sobre su candidatura al Balón de Oro, por ser campeón de Europa con el Real Madrid y tener la posibilidad de ganar la Copa del Mundo con Francia, Raphael Varane confesó que "no" piensa en ese premio individual. "El Balón de Oro no está en mi mente, pero si lo ganara un francés sería muy feliz", indicó.



El portero Hugo Lloris, cuestionado en su país, tuvo una gran intervención poco después del gol francés. "La parada de Lloris fue genial, como es genial contar con él, nos transmite seguridad. Estamos tranquilos. Solo le puedo decir, gracias estamos en tus manos".



"Nunca hemos dudado de él, no estamos sorprendidos. Conocemos su capacidad y si puede ser decisivo en un Mundial mejor; esperamos que siga haciendo paradas así", finalizó el defensa.