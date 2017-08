Verdasco: "He puesto todo de mi parte para llegar lo mejor posible al torneo"

Nueva York, 30 ago (EFE).- El tenista español Fernando Verdasco aseguró que ha puesto "todo de su parte" para llegar en la mejor forma posible al Abierto de Estados Unidos, que le enfrentará en segunda ronda a Feliciano López.

Verdasco dominaba por 6-2 su primer partido contra el canadiense Vasek Pospisil, quien dijo que no podía continuar y se retiró. El set tuvo "muy pocos peloteos, sentíamos que sería bueno el ir a jugar media hora más", comentó sobre el encuentro.

"Debido al dolor que tenía en la espalda no era capaz de hacer muchos rallys, se las jugaba todas prácticamente a la primera", explicó.

Respecto a su disputa con López, sobre quien dijo que son "muy buenos amigos", Verdasco destacó que el partido de segunda ronda que eliminará a uno de los dos será "especial" a la vez que difícil.

"Hemos jugado muchas veces durante nuestra carrera y será un partido especial; siempre que jugamos juntos es especial. Nos conocemos desde muy pequeños, para mí, quizás es el tenista con el que más he tenido relación de todos los españoles", repasó.

"Nos conocemos mucho y (los partidos) son muy duros y disputados por el mero hecho de que hemos entrenado miles de veces juntos", añadió el tenista, quien no obstante aseguró estar preparado para jugar.

"Estoy con mucha confianza, sé que he entrenado muy bien y he puesto todo de mi parte para llegar lo mejor posible al torneo", dijo, especialmente "después de las últimas semanas, en las que en los partidos no he jugado muy bien; y en ese sentido estoy tranquilo".

"Nos quedamos en Cincinati varios días más entrenando bastantes horas, y aquí en Nueva York cada día en pista han sido 3 ó 4 horas", desgranó.

No obstante, pese a las "ganas" y "buenas sensaciones" , Verdasco reconoció que al final cada partido se puede complicar, y más si lo juega contra López, porque "juega muy bien" y de una manera "diferente a la mayoría".

"En el Open me encuentro en forma, pero al final nunca sabes... si de repente puedo jugar increíble, o a lo mejor pierdo mañana con Feli, jugando bien", valoró. "En muchos partidos la balanza va para un lado u otro con muy pocos puntos de diferencia", añadió. EFE