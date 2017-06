Vettel: No tengo nada contra Lewis, pero lo que hizo en pista no estuvo bien El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula Uno, con 14 puntos de ventaja sobre el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) declaró en Baku, tras acabar cuarto el Gran Premio de Azerbaiyán, el octavo del certamen, que no tiene "nada contra" aquél, pero que "lo que hizo en pista no estuvo bien".