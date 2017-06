Vettel: "Los Red Bull parecen muy competitivos"

Redacción deportes, 23 jun (EFE).- El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), cuádruple campeón del mundo de Fórmula Uno y líder del Mundial 2017, que este viernes fue quinto en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Azerbaiyán, indicó que "los Red Bull parecen muy competitivos".

Vettel, de 29 años y con 45 victorias en F1, se expresó de esta manera en referencia al holandés Max Verstappen y al australiano Daniel Ricciardo, que marcaron el primer y el tercer tiempo de la jornada para la escudería austriaca este viernes, en el circuito urbano de Baku.

"Hoy he usado casi todas las salidas de emergencia" explicó Vettel, que concluyó quinto en la tabla de tiempos de la jornada de ensayos, a 253 milésimas del mejor crono del día, que marcó Verstappen.

"Es sencillamente difícil aquí, si llegas sólo un pelín demasiado tarde", comentó Vettel, que encabezó el cuatrienio glorioso de Red Bull, entre 2010 y 2013, un periplo durante el que la escudería de la bebida energética firmó cuatro 'dobletes' consecutivos, anotándose cada uno de esos años el Mundial de pilotos y el de constructores.

"No me acuerdo de la última vez que tuve que usar la marcha atrás. Y hoy la he tenido que usar en tres ocasiones", comentó este viernes, en Baku, Vettel, que encabeza el Mundial con 141 puntos, doce más que el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que marcó el décimo tiempo en la jornada de ensayos libres en Azerbaiyán. EFE