Vidal explota en Twitter: No se preocupen, cada vez me falta menos para irme El centrocampista de la selección de Chile y del Bayern Múnich, Arturo Vidal, escribió este jueves en Twitter "no se preocupen, cada vez me falta menos para irme", tras la derrota por 0-3 ante Paraguay por la decimoquinta fecha de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.