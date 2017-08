Vidal niega haber asistido a fiesta en casino y responsabiliza a sus amigos

Santiago de Chile, 29 ago (EFE).- El futbolista chileno Arturo Vidal negó este martes su participación en una fiesta en un casino que acabó con incidentes y la presencia de la policía, y responsabilizó a sus amigos de lo sucedido.

Vidal admitió que el lunes por la noche estuvo cenando con un grupo de amigos en el casino Monticello, cerca de Santiago, aunque aseguró que después se retiró a su casa a una "hora prudente".

"Salió mucha información que no es verdad. Estuve en el casino, fui con mis amigos a cenar. Nos quedamos un rato ahí y después me retiré a casa. Esta mañana supe lo que había pasado con la policía, que me habían metido a mí en ese problema", dijo en rueda de prensa después del entrenamiento matutino de la Roja.

Varios medios chilenos publicaron este martes que Vidal y sus acompañantes estuvieron de fiesta en el hotel hasta primera hora de este martes, cuando según testigos, el futbolista dejó el recinto y regresó a Santiago.

El festejo, según la prensa, finalizó cuando la Policía se presentó en el casino alertada por los incidentes que estaban protagonizando el jugador y sus amigos.

El coronel de Carabineros Juan Baeza confirmó el procedimiento policial en el casino aunque precisó que los agentes no vieron ni tuvieron contacto con Vidal.

El jugador chileno negó categóricamente los hechos pese a los antecedentes y a que no supo precisar a qué hora abandonó el casino para dirigirse a su domicilio.

"Es difícil dar una hora porque era una hora prudente para ir a casa. No estuve con el reloj vigilando la hora pero me fui a una hora prudente y mis amigos siguieron ahí. Yo me fui a descansar", manifestó.

El centrocampista del Bayern Múnich dijo que esta situación le genera "rabia" e incomodidad, y afirmó que quiere dejarlo atrás para hablar solamente de fútbol y de los partidos de Chile ante Paraguay y Bolivia.

"Es algo que me incomoda mucho porque yo no puedo estar parando lo que hacen mis amigos. Cada uno sabe lo que hace, ellos son grandes. Lo que me molesta es que me metan en algo tan complicado", sostuvo.

El arquero y capitán Claudio Bravo, que compareció ante la prensa junto a Vidal, cerró filas con su compañero y criticó el trabajo de una parte de la prensa chilena.

"A lo mejor los amigos de Arturo tuvieron un incidente pero como andaban con él, el nombre que sale es el de Arturo y eso nos pasa a todos", dijo Bravo.

"Hay que ser cuidadosos con la información que entregamos. Arturo llegó hoy temprano en condiciones de entrenar, entrenó normalmente y no hubo ningún problema. No hay por qué alarmarse ni agravar la situación con algo que no es real", añadió.

En otro tema, ambos jugadores valoraron el fallo del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) que desestimó los recursos presentados por la federación boliviana contra la sanción de la FIFA que le retiró cuatro puntos conseguidos en las eliminatorias mundialistas ante Chile y Perú.

Con esta decisión, la clasificación se mantiene sin cambios y Chile sigue en cuarto lugar con 23 puntos, uno más que Argentina.

Este fallo, destacó Bravo, aumenta las posibilidades de que Chile obtenga la clasificación para Rusia 2018 si gana el jueves a Paraguay y el próximo martes a Bolivia.

Vidal, en tanto, sostuvo que es "algo importante" para Chile aunque el equipo es consciente de que depende de sí mismo para llegar al próximo Mundial. EFE

