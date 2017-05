[Video] Asi tomó Dumoulin la broma del papel higiénico

Este 26 de mayo, en la etapa 19 del Giro de Italia, algunos hinchas se burlaron de la parada técnica que tuvo que hacer el ciclista holandés el pasado 23 de mayo por un dolor estomacal. Una de las más evidentes fue cuando un hombre, vestido con la camiseta de Colombia, apareció en las pantallas de la televisión con un rollo de papel higiénico y lo persiguió por al menos cinco segundos.

Varios medios cuestionaron el hecho y lo tomaron como una provocación, pero una vez finalizado el recorrido, el propio Dumoulin escribió en su cuenta de twitter que a pesar de que no había sido una buena etapa para él, los fanáticos lo hicieron reír un poco cuando le mostraron el papel.

Bad day on the bike. Not much to laugh about, but some 'fans' cheering with toiletpaper at least made me giggle a bit! Good humor haha!