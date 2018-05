[Video] Mariana Pajón confirma que sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior

La deportista colombiana confirmó que tiene “una ruptura total de ligamento cruzado anterior y otra parcial de colateral mediano”, sin embargo, Pajón se mostró muy optimista y aseguró “que daré lo mejor de mí para volver muy rápido a las pistas y representar a Colombia lo antes posible”.

Mariana mencióno que "la caída fue con una holandesa, bajamos el partidor a unos 55 km. por hora. Ella me toca y me toca bajar el pie porque me quedé sin freno. Sentí que algo pasó. Luego me caí".

Con esta lesión, la bicicrosistase se perderá el Mundial de BMX en Bakú, Azerbaiyán, que se llevará a cabo entre el 23 y el 27 de mayo.