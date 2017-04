Vieux Lion Rouge y Definitly Red, favoritos en edición 170 del Grand National

Londres, 7 abr (EFE).- Los caballos Vieux Lion Rouge y Definitly Red parten como los grandes favoritos en el Grand National, la carrera hípica de obstáculos más célebre del mundo, cuya edición 170 se disputará este sábado en el emblemático hipódromo de Aintree, cerca de Liverpool.

El Grand National arrastra cada año a casi de la mitad de la población adulta del Reino Unido a apostar por uno de los 40 equinos que luchan por cruzar el primero la meta tras un recorrido de 4 millas y 514 yardas (6.907 metros) -dos vueltas al circuito-, con 16 obstáculos en la primera y 14 saltos en la segunda.

Vieux Lion Rouge, montado por el jinete inglés Tom Scudamore, fue séptimo el pasado año, pero sus últimas victorias en Becher Chase y en el Grand National Trial le han aupado al primer puesto en la terna de favoritos en la carrera, considerada la más exigente para caballos y jockeys.

El caballo irlandés Definitly Red, reciente vencedor del Grimthorpe Chase, parte, según las casas de apuestas británicas (11/1), como el segundo candidato a llevarse la victoria, por delante de Blaklion (12/1), More Of That (12/1), Cause of Causes (14/1), Ucello Conti (14/1), Pleasant Company (16/1) y The Last Samuri (16/1), subcampeón éste último en 2016.

Many Clouds, el último ganador, no participará en la edición de este año, por lo que el legendario equino Red Rum, montado por Brian Fletcher, se mantiene como el único caballo en conseguir dos triunfos consecutivos (1973 y 1974) en la gloriosa década de los 70.

No suelen ser habituales las sorpresas en el Grand National, que reparte un millón de libras en premios (1,17 millones de euros). Sin embargo, en 2009, el caballo francés Mon Mome, que partía con un desfavorable 100-1, se llevó una inesperada victoria en Aintree ante la sorpresa de todos.

El evento reunirá en el mítico hipódromo a 70.000 aficionados, al tiempo que, según la organización, más de 600 millones personas estarán pendientes de la carrera a través del televisor y las redes sociales.

Bailarines, humoristas y músicos se encargarán de animar a los espectadores que estarán presentes este sábado, el día más importante del año en el calendario hípico en el mítico hipódromo británico.

La competición se celebró oficialmente por primera vez en 1839, y con los años se ha convertido en un festival de tres días en el que, además de las carreras de caballos, están programados otros eventos de ocio como actuaciones y música en directo.

Otro de los aspectos de esta mítica carrera que interesa a la gente son los divertidos e ingeniosos nombres que identifican a los caballos: The Last Samuri, Perfect Candidate, Drop Out Joe, Goodtoknow, Cocktails At Dawn, Measureofmydreams o Vicente son algunos de los participantes de esta edición.

Al inicio de su historia, en el Grand National participaban 17 equinos, que galopaban a lo largo de seis kilómetros de campos de cultivo con terraplenes, vallas para las ovejas y arroyos.

En 2012, los organizadores se vieron obligados a rebajar la dificultad de la prueba, tras una extenuante carrera en la que murieron dos caballos. Sin embargo, no es extraño que al finalizar la prueba algunos de los animales avancen sin jinete tras una caída, lo que aumenta el peligro para el resto de participantes. EFE