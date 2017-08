Villa, del realismo a la ilusión del eterno goleador

Roberto Morales

Madrid, 29 ago (EFE).- El Mundial 2014 se torció desde los días de preparación en Estados Unidos. En plena concentración en Washington, antes del frustrado intento de la defensa de la corona mundial, llegó un anuncio que sorprendía hasta al seleccionador Vicente del Bosque. Villa anunciaba su marcha con muchos goles aún por marcar para ensanchar su leyenda de máximo goleador de la Roja.

Se aceleraba el inicio del fin de ciclo de la etapa más gloriosa del fútbol español. Se esperaba el adiós de los 'Xavis' -Hernández y Alonso-, dos futbolistas que cambiaron la forma de entender el fútbol de España, pero el inesperado anuncio de Villa pilló por sorpresa a todos.

"Soy el primer sorprendido", comentaba Del Bosque a los enviados especiales en el hotel de Washington donde Villa había soltado la 'bomba' en una entrevista televisiva.

"No quería anunciarlo porque no es positivo decirlo antes de empezar el Mundial pero si me preguntan no voy a mentir. Por coherencia, por todo lo que he dado y siento que soy en la selección jugaría hasta los 50 años, pero eso no puede ser y hay que ser realista", aseguraba a EFE en una entrevista reposada, en la que demostraba que daba un paso meditado por su cambio de aires.

Villa sabía que era el adiós a la elite su aventura norteamericana. Había firmado por el New York City y, seguramente, ni él mismo esperaba que tres años y dos meses después mostrase el nivel competitivo y la racha goleadora que marca su presente.

Así se cerraron las puertas de la selección. Fue el propio 'Guaje' el que las cerró con llave aunque el paso del tiempo y la añoranza, le fue haciendo cambiar su forma de verlo, cuando desde lejos sufrió con la selección de su corazón.

"Seguro que fue culpa mía, se malinterpretaron mis palabras", aseguró hoy recordando bien aquella entrevista.

"Quise explicar que obviamente cuando decides irte a una liga de ocho meses es muy complicado estar para la selección. Después vi que no ha cambiado nada, sigo siendo realista y sabiendo que es muy complicado pero la ilusión nunca se perdía. Lo veía difícil pero soy realista porque estoy aquí y feliz por ello. No quiero pensar en el pasado, disfrutar estar aquí y trabajar fuerte para ayudar en lo que se me necesite", argumento pasando del realismo en el que se instalaba hace tres años y dos meses, a la ilusión del eterno goleador que le impulsa de nuevo.

Sigue siendo un ejemplo para todos y 38 meses después, Villa vuelve a ser feliz en la selección española. Vuelve sin el deseo de sentir que es un homenaje, sino un reconocimiento a su labor.

Sin mirar el DNI (35 años), ni el nivel más bajo de competitividad de una liga como la norteamericana. Compensándolo con un olfato goleador con el que nació y que nunca se perderá y su espíritu competitivo. Regresa un ganador para aumentar su historia.

"Siempre he dicho lo mismo durante toda mi vida, he trabajado al máximo para que me convocará el seleccionador y no ha cambiado nada. Sabía que era complicado después del Mundial, estuve un tiempo sin jugar, los grandes delanteros que tenía España, era más difícil venir. Seguí trabajando para volver algún día. Si soy una motivación y un ejemplo para los demás me alegro".

En eso se ha convertido Villa, como hace poco fue Aduriz. La justicia en el fútbol no entiende de edades. Y justo regresa para un partido clave camino del Mundial 2018, ante Italia. 38 meses después. Tras perderse la última Eurocopa. Con el sueño de ayudar de nuevo a España y el deseo de ensanchar números que ya son de récord. 59 goles en 97 partidos. Solo a tres partidos del prestigioso club de centenarios del que no debería retirarse sin formar parte de él, como integrante de aquellos jugadores que cambiaron la historia del fútbol español. EFE