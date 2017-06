Viñales critica el rendimiento de los neumáticos y el circuito

Montmeló (Barcelona), 9 jun (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), líder del mundial de MotoGP, criticó el rendimiento de los neumáticos y aseguró que "deberían ir bien en todas las carreras, no tienen ni que compensar ni que a una moto le vaya bien o no".

Además, Maverick Viñales dio su opinión sobre la nueva variante creada en la curva diez, tras el accidente mortal el pasado año de Luis Salom, y dijo que, aunque le gusta, la curva "es muy peligrosa si se cae alguien". "Volver a la anterior, si no modifican el muro, no quiero pasar por allí", añadió.

Viñales afirmó, enfadado: "Lo que tienen que hacer es un neumático que le vaya bien a todos y con el que todos podamos dar nuestro ciento por ciento cada fin de semana".

"Otra cosa es que la moto funcione mejor en un circuito o en otro, pero la adherencia tiene que ser la misma, sinceramente hoy no había nada de adherencia, era como si llevara unos neumáticos con treinta vueltas en la moto y después de dos vueltas tenía cero adherencia, nunca me había pasado algo así y en Jerez, por ejemplo, el delantero no funcionaba, pero sabíamos el porqué", explicó el líder del mundial.

"Por la mañana me sentía muy bien y tenía buena adherencia, la moto estaba trabajando bastante bien aunque no al ciento por ciento porque la pista estaba mojada, pero por la tarde he tenido una sensación completamente distinta, no me había pasado nunca con estos neumáticos, era una cosa extraña, bastante peor que en Jerez", explicó.

Viñales reconoció que prácticamente no había hablado con los responsables de Michelin: "Simplemente he dicho que la goma esa no iba y que nada más salir de talleres, en la curva tres ya derrapaba, y eso es algo muy extraño, sin acelerar ya estabas derrapando, una sensación extraña y no se entiende el porqué, ni el equipo lo entiende".

Muy crítico en todo momento, Maverick Viñales quitó algo de hierro a sus declaraciones al decir que el Gran Premio de Cataluña todavía "no está perdido, nunca lo está hasta que dan la bandera de cuadros".

"Lucharé a tope, como siempre y, a lo mejor, salimos mañana, encontramos adherencia y estamos entre los primeros, pero no puede ser esto ya que en los circuitos en los que los neumáticos han sido normales he estado de los primeros en los primeros libres y para mí es algo extraño, tengo la sensación de salir con un neumático ya rodado, que no es nuevo", manifestó Viñales.

Maverick Viñales también coincidió con su compañero de equipo Valentino Rossi en la peligrosidad de la nueva variante del trazado catalán: "Es peligrosa, prefiero, por supuesto, la del año pasado".

"A mí no me desagrada y para mi estilo de conducción tampoco me va mal, es un cambio de dirección rápido y tengo fuerza para mover la moto, pero lo que sí he visto es que ha habido dos caídas delante de mí con el piloto y la moto por medio y eso es peligroso", comentó Viñales.

"Me ha pasado con Baz y Bautista, que estaban en medio, y una cosa es que pase en los entrenamientos y otra en carrera, porque una moto sola la ves, pero si vas en grupo pendiente de otras cosas a lo mejor no lo ves y chocas", recalcó el piloto de Yamaha.

"Si vamos a hacer la curva que había tienen que sacar el muro de ahí y entonces los pilotos no tendrían ningún problema, pero por respeto a Luis (Salom) es difícil volver a hacer el trazado antiguo, porque siempre lo tienes ahí presente, pero yo, si no modifican el muro, no quiero pasar por allí", sentenció rotundo Maverick Viñales.

