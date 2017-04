Viñales: "Es viernes, es importante el ritmo y saber que estamos fuertes"

Termas de Río Hondo (Argentina), 7 abr (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), líder del mundial de MotoGP y el más rápido en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Argentina, restó importancia a lo conseguido hoy pues -recordó- "sólo es viernes, pero es importante el ritmo y saber que estamos fuertes y que una vez más estamos delante".

"Creo que hemos hecho un gran trabajo, porque es una pista completamente distinta a las anteriores y me he sentido bien y cómodo, como en Qatar o Phillip Island, por lo que hemos dado un paso más ya que la pista no estaba nada mal, la he visto mejor que el año pasado, que estaba más sucia más sucia el viernes", dijo "Mack".

Los neumáticos, que siempre son un centro de atención relevante en la categoría, volverán a tener su importancia al traer el suministrador único, Michelín, un nuevo neumático trasero, del que Viñales explicó que "servirá porque he hecho la distancia de carrera y Rossi corrió aquí en 2015 con uno más duro y ganó, aunque aquellos eran de otra marca (Bridgestone), pero habrá que ir con cuidado para saber cuál de los compuestos será el de carrera".

En cuanto a sus rivales del fin de semana y la proximidad de Marc Márquez, el líder del mundial dijo que "estamos haciendo un buen trabajo y sería divertido tener aquí una pelea con Marc, pero nuestro objetivo es hacer nuestra carrera, dar el ciento por ciento y estar lo más alto". EFE