Viñales: "Marc y Valentino van muy rápido, tendremos que trabajar mucho"

Termas de Río Hondo (Argentina), 6 abr (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), líder del mundial de MotoGP, señaló este jueves en Termas de Río Hondo que el Gran Premio de Argentina será una carrera difícil pues "tanto Marc (Márquez) como Valentino (Rossi) van muy rápido, las Ducati estarán ahí", supone que "Suzuki también", y recordó que el año pasado ya hizo un gran premio "bueno y la moto ha mejorado mucho".

"Tendremos que trabajar mucho y dar el ciento por ciento para hacer el máximo", recalcó Viñales.

Viñales, vencedor en Catar, reconoció: "La victoria fue fantástica y me siento realmente muy motivado. En casa me he entrenado más que nunca y he intentado llegar aquí lo mejor posible física y mentalmente ya que es otro gran premio importante, un circuito en el que Marc y Valentino van muy rápido y habrá que plantarles cara".

"Un campeonato es muy largo. Ésta es una carrera de dieciocho y hay que intentar hacerlas todas al ciento por ciento para no cometer errores, seguir los mismos entrenamientos y la misma mentalidad", comentó Maverick Viñales sobre sus planteamientos para la temporada, que, por supuesto, pasa por ganar el máximo de carreras posibles.

"Tengo que mejorar en carrera pues tengo pocas carreras encima y Rossi tiene un montón, Márquez tiene mucha más experiencia y por eso con el equipo trabajamos en eso, en mejorar en carrera. La salida en Catar la hice bien, pero en la primera curva me toqué un poco con (el francés Johann) Zarco y perdí posiciones, aunque en ese aspecto estoy tranquilo", explicó el piloto de Yamaha.

En cuanto a las condiciones meteorológicas para el fin de semana, aseguró: "No me preocupan. El año pasado ya tenía buenas sensaciones en agua con la Suzuki, no fui mal, y la Yamaha es una moto más competitiva en agua. La verdad es que tengo curiosidad por ver cómo va en agua". EFE