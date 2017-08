Viñales reconoce que "quería la victoria más que nunca"

Silverstone (Inglaterra), 27 ago (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) se tuvo que conformar con la segunda plaza en el Gran Premio de Inglaterra de MotoGP y reconoció que "quería la victoria más que nunca".

"Para mí es una lástima porque quería la victoria más que nunca, pero estoy muy contento porque hemos hecho la elección de neumático acertada, sobre todo para mi estilo de pilotaje, y hay que tenerlo en cuenta para las últimas carreras", explicó Viñales.

Al ser preguntado por su pelea final con Andrea Dovizioso, el piloto español señaló que "le he dado caza, porque he llegado, lo difícil era pasarle ya que las Ducati aceleran mucho y hubiera sido muy difícil adelantarlo, pero también nosotros tenemos puntos fuertes".

"Una vuelta más y lo hubiera intentado, hubiera dejado los frenos, aunque también tenía a Valentino muy cerca y habría tenido él también la oportunidad de atacar", dijo Viñales.

Sobre la avería de Marc Márquez el piloto de Yamaha explicó que "iba tras su rebufo, así que ha sido bastante difícil la situación, porque no tenía visibilidad y no sabía si soltaba aceite o agua, así que he frenado súper pronto, y Cal que venía detrás también".

"Ahí hemos perdido mucho tiempo respecto de Rossi y Dovi y quizás ahí ha estado la carrera, porque ha costado volverse a concentrar", afirmó Viñales, quien comentó que había conservado mucho el neumático pensando en el final, "porque sabía que el punto fuerte del blando era al final de carrera", explicó.

"Si trabajamos así siempre, la opción de ganar carreras está ahí, está en nuestras manos, y en escoger bien los neumáticos, porque es lo más importante", reconoció Viñales. EFE