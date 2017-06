Ward: "No me puedo votar como número uno, pero me considero que lo soy" El estadounidense Andre Ward tras vencer por nocáut técnico en el octavo asalto al ruso Sergey Kovalev en combate revancha pactado a 12 reconoció que no se puede votar como el número uno de mundo libra por libra, pero que se considera que está al frente de la lista.