Wawrinka: Nadal es el mejor tenista en tierra batida de la historia

París, 11 jun (EFE).- El suizo Stan Wawrinka consideró al español Rafa Nadal, que le ganó la final de hoy de Roland Garros en tres mangas (6-2, 6-3 y 6-1), como "el mejor tenista en tierra batida de la historia".

"No hay mucho que decir del partido de hoy. Creo que fue un partido duro, una derrota dura. Jugué contra el mejor tenista en tierra batida de la historia. Él ha ganado su décimo Open de Francia hoy, así que eso es algo enorme", señaló en rueda de prensa el suizo.

Wawrinka reconoció que el estilo de Nadal le creó dudas que le perjudicaron en el partido.

"Él crea dudas que no tienes que tener si quieres batirle. Y, especialmente, en tierra batida, por la manera en la que se mueve", reconoció. "Si cuando juegas contra Rafa no tienes completamente claro lo que debes hacer, no tienes ninguna opción. Si dudas medio segundo, ya es demasiado tarde"

"Él está jugando muy bien este año. No seré el primero ni el último en perder ante él en tierra batida", señaló.

Wawrinka, de 32 años, confirmó que su nuevo entrenador será Paul Annacone, extécnico de Roger Federer y Pete Sampras.

"Espero que él me lleve a la dirección correcta", afirmó el tenista. EFE