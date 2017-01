Wawrinka: "Federer vuela sobre la pista, hace lo que quiere"

Melbourne, 26 ene (EFE).- El suizo Stan Wawrinka admitió su derrota ante su compatriota Roger Federer en el Abierto de Australia, se culpó por haber perdido fácilmente su saque en el sexto juego del último set, y dijo sobre el jugador de Basilea que "vuela sobre la pista" donde "hace lo que quiere".

"Ese juego fue muy rápido. Bolas nuevas, y él hizo un par de restos muy buenos, y me metió presión", dijo Wawrinka sobre el juego clave del encuentro. "Luego, una mala decisión, una doble falta, y ya estaba con rotura en el quinto".

"No puedo estar feliz solo por ganar dos sets a Roger", continuó. He perdido en cinco sets en las semifinales del Abierto de Australia", dijo. "Estoy orgulloso de mi mismo, de como he batallado esta noche y durante todo el torneo, pero triste por haber perdido un partido así", dijo Stan, que no puso excusa de sus molestias en una rodilla, "ha sido un contratiempo desde el principio del torneo".

"Al final fue una gran batalla contra Roger. Es un gran luchador. Lo hace increíble siempre en el Grand Slam y en cinco sets. Es un jugador increíble para observar y ver sobre la pista. Vuela sobre ella y está jugando un tenis genial. Es el de mejor de siempre. Puede hacer lo que quiera sobre la pista", dijo Wawrinka. EFE.