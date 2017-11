Yadier Molina asegura estar "bien preparado" para su debut como dirigente

San Juan, 4 nov (EFE).- El puertorriqueño Yadier Molina, receptor de los Cardenales de San Luis, dijo hoy a Efe que está "bien preparado" en su primera oportunidad como dirigente, cuando comande a la selección de la isla en el Torneo Premundial sub'23 que se jugará próximamente en Panamá.

La elección de Molina al puesto la anunció hace varios días el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles, por la experimentada carrera del pelotero boricua como un gran líder, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

"Yo pienso que me siento bien preparado para esto para tratar de ayudar a estos muchachos que están subiendo y nos están representando", sostuvo Molina, de 35 años y uno de los estelares receptores de las Grandes Ligas con ocho Guantes de Oro.

"No tengo miedo a tomar mis decisiones en el juego. He comprobado a través de mi carrera que las decisiones que he tomado han salido bien", enfatizó el ocho veces estrella y dos veces campeón con los Cardenales.

El también capitán del equipo de Puerto Rico en el pasado Clásico Mundial de Béisbol traerá consigo a la selección toda la experiencia que ha adquirido en su carrera por los dirigentes, el inmortal Tony La Russa y Mike Matheny.

"La Russa y Matheny son dos mánagers con una diferente manera de llevar el juego. Yo voy a tratar de traer mi primera experiencia, de yo mismo conocerme, y soy un tipo de más sentimiento. Es cuestión de tiempo, pero al momento no sé si voy a ser agresivo o conservador", explicó Molina.

El Torneo Premundial Sub'23 se celebrará entre el 22 de noviembre y 4 de diciembre y contará con la participación de 11 países, incluyendo Puerto Rico.

También estarán Panamá, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Nicaragua, Perú, Costa Rica, Brasil y Argentina.

"Estoy bien contento con la oportunidad y no me arrepiente de la decisión. Estos primeros días han sido fascinantes, con el talento y la dedicación de los muchachos. Hay que seguir enfocado y tratar de prepararnos lo mejor posible", abundó Molina sobre los entrenamientos de la novena. EFE