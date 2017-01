Yulimar Rojas inicia la temporada bajo techo con el "foco" puesto en Mundial

Caracas, 27 ene (EFE).- La atleta venezolana de salto triple Yulimar Rojas iniciará este sábado la temporada bajo techo, cuando tome parte en la Copa del Rey, en Madrid, aunque su "foco" está puesto en el Mundial de Londres, dijo la medallista de plata en Río 2016 informó hoy un medio deportivo local.

"Tengo expectativas en la temporada bajo techo, pero en realidad mi foco está en el verano, en el Mundial de Londres", dijo Rojas al periódico digital Mechecelta.

"Este año va a ser bueno para mí y en general para todo el atletismo venezolano. Estoy concentrada en mejorar mi fuerza y mi rapidez", añadió.

Rojas, que fue campeona de su disciplina en el pasado Mundial de Portland con una marca de 14.41 metros, tendrá su primera prueba de peso en febrero próximo, cuando compita contra las destacadas Olga Saladukha (Ucrania) y Patricia Mamona (Portugal) en la Copa Copernicus de Polonia.

La venezolana afronta la temporada con más fuerza que el año pasado, según su entrenador, el cubano Iván Pedrosa, y tendrá la oportunidad de dominar la temporada bajo techo al confirmarse que su principal rival, la colombiana Catherine Ibarguen, no disputará estas competencias.

No obstante, Rojas prefiere que sean sus saltos "los que den de qué hablar".

"No me gusta hablar, sino demostrar (...), bajo techo hay rivales muy fuertes (y) no hay que confiarse", señaló.

A finales de 2016 la venezolana levantó polémica cuando fichó por el Barcelona sin el conocimiento de la federación de atletismo de su país, pero aclaró que los "rumores" sobre su posible afiliación a la federación española estaban infundados.

"Ya se habló suficientemente de la vinculación (con el Barcelona), pero después ese tema se aclaró (...), siempre he sido clara y me he mantenido concentrada en mis metas", dijo.

Rojas además afirmó estar emocionada con participar en la Liga de Diamante 2017, que tendrá 12 pruebas entre mayo y septiembre, porque con el nuevo formato será como participar "en una especie de mini mundial". EFE