Zidane asegura que está "un poco mal" por la plaga de lesiones de su equipo

Madrid, 21 ene (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no ocultó su bajo estado de ánimo por las lesiones que sufre su equipo, tras ver como Marcelo tiene un nuevo problema muscular y Luka Modric fue cambiado por molestias, en una semana en la que cayó Dani Carvajal y Danilo se resintió.

"Luka tiene una molestia que espero sea poco, lo de Marcelo es un poco más complicado pero vamos a ver mañana con la resonancia", desveló. "Estoy un poco mal con las lesiones. Tenemos muchos partidos y, al final, mi estado de ánimo es un poco jodido por eso. El miércoles (ante el Celta en la Copa del Rey) es un partido importante y vamos a ver", añadió.

Destacó Zidane el buen inicio de partido, lamentando que no marcaron las ocasiones que tuvieron y destacó el papel de Sergio Ramos. "Ganamos el partido que es lo importante. Sabemos lo que nos puede dar Sergio, sobre todo a balón parado. Hoy ha sido fenomenal, ha rematado dos veces a gol. Estoy contento por sus goles".

Zidane pidió tranquilidad al madridismo en un momento delicado. "Después del partido estoy contento porque sumamos tres puntos y con la dificultad que hemos tenido todo el partido al final 2-1 es justo pero es así. Hoy en día nos cuesta meter goles y el rival cuando llega nos hace daño. Calma y tranquilidad porque desde ahí se pueden hacer muchas cosas".

Espera no tener que repetir con Lucas Vázquez de lateral. "No es que no lo haya hecho bien, lo ha hecho perfecto, pero no me gusta porque Lucas no es lateral".

Y no se mostró preocupado por la falta de puntería de sus delanteros. "Hay que tener paciencia, no pasa nada. No sé cuantos goles ha hecho Karim o Cristiano últimamente, es verdad que no han encontrado portería en los dos últimos partidos pero no estoy preocupado por eso. Mi preocupación es por otra cosa, por las lesiones".

"A veces somos más efectivos y ahora lo somos menos, pero hay que seguir trabajando. Ha sido un gran resultado para nuestra moral. Ser campeones de invierno no quiere decir nada, felicito a todos porque no ha sido fácil pero hay que ser cautos porque ya el miércoles tenemos otro partido importante y sabemos que va a ser así hasta el final de temporada", concluyó. EFE