Zidane: El Bayern va a venir aquí sin complejos

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, consideró que el Bayern de Múnich llegará 'sin complejos' al estadio Santiago Bernabéu para disputar la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones pese a que Franz Beckenbauer opinara que el conjunto alemán sí los tiene ante los blancos en los últimos años.



"Ellos van a venir aquí sin complejos. Vamos a tener que hacer un partido enorme. Vamos a necesitar a la gente como nunca en el estadio. Ellos saben lo que nosotros nos jugamos, siempre han estado detrás de su equipo y lo que le pedimos a nuestra afición es estar como nunca en su historia para intentar llegar a la final", dijo tras el triunfo liguero por 2-1 ante el Leganés.



"Hicimos un partido de ida muy positivo, sobre todo en el resultado. Ahora tenemos que ganar en casa. Necesitaremos mucha determinación para ganar. Si tenemos determinación jugaremos bien y si jugamos bien, tenemos opciones de ganar", explicó.



Preguntado sobre si han aprendido de la anterior eliminatoria ante la Juventus, donde vencieron en la ida por 0-3 y sufrieron para pasar en la vuelta, manifestó: "Sabemos lo que nos pasó contra la Juventus, también el año pasado contra el Bayern y sabemos que después del choque de ida tenemos que hacer un partido enorme en todos los sentidos".



"Hay que estar como nunca hemos estado este año para pasar, nada más. Estamos preparados y tenemos una determinación que nunca hemos tenido. Vamos a darlo todo y a intentar como siempre llegar a la final", agregó.



Zidane reconoció que es complicado que Nacho esté disponible para ese encuentro ante los germanos: "Nacho no ha entrenado todavía con el equipo y me parece complicado que llegue. Veremos cómo vamos a llegar el martes pero parece complicado tenerle".



En relación a Karim Benzema, comentó: "Yo lo veo como siempre. A lo mejor él puede sonreír más para mostrar que está bien pero él es así. Yo de jugador tampoco tenía una gran sonrisa. Yo lo veo bien y no estoy preocupado para nada".



Además habló de qué tiene que hacer Gareth Bale, autor del primer tanto del partido ante el Leganés, para lograr un puesto en el once: "Tiene que hacer lo que está haciendo, trabajar. Hoy lo ha hecho bien, ha marcado".



En el enfrentamiento tuvo minutos de inicio Dani Ceballos: "Contento con su actuación porque ha hecho un buen partido. Es como los demás que no han tenido muchos minutos. Incluso ha estado muchas veces desconvocado. No ha tenido continuidad y muchos minutos porque cuando están todos es complicado elegir. Tengo que elegir y es lo peor que tiene ser entrenador".



También fue titular Achraf, que pese a la lesión de Carvajal, podría no estar en el once inicial ante el Bayern en el lateral derecho: "Está aquí, es muy joven. Es el primer año que está con el primer equipo y tenemos que ir despacio con él. Tenemos que ver lo que hacemos el martes. Hoy ha jugado, ha jugado bien. Lo ha hecho este año menos de lo previsto pero estamos contentos con lo que está haciendo, está aprendiendo mucho".



El galo negó estar enfadado con su equipo durante el enfrentamiento contra el Leganés: "Hoy estaba más enfadado conmigo por algunas cosas. Estoy muy contento de la actitud de mis jugadores. Con diez cambios y jugadores que no tienen minutos, su actitud ha sido ejemplar. La primera parte fue fenomenal, la segunda un poco peor. Pero era previsible una segunda parte más complicada".



Asimismo hizo balance de la campaña en LaLiga de los suyos: "Nosotros no podemos estar contentos de lo que hicimos en LaLiga en general porque perdimos muchos al principio. Luego fuimos un poco mejores. Pero son momentos que hay que aceptar en una temporada y volvemos otra vez al trabajo. Tenemos un partido el martes, el partido del año. Y vamos a defender eso".