Zidane: "No firmaría un empate"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, descartó que un empate sea un buen resultado en la visita al segundo clasificado de LaLiga Santander, el Sevilla, y afirmó que no lo firmaría pese a que mantendría la distancia, a la espera de "un partido complicado" en un "ambiente donde aprietan mucho".

"No firmaría un empate, quiero jugar el partido sin firmar nada", dijo Zidane. "Vamos a jugar un partido el primero contra el segundo y ellos nos lo van a poner difícil como en Copa. Va a ser muy complicado. Es por mérito suyo, quieren ir por la Liga igual que nosotros, quieren ganar el partido y estamos preparados para jugar. Veremos lo que pasa, pero un empate antes del partido no, hay que jugarlo", añadió.

Espera el técnico madridista las mismas dificultades que su equipo pasó en Copa del Rey ante un Sevilla que quiere dinamitar el pulso por el título. "Seguro que vamos a tener un partido complicado como el otro día. Es un ambiente donde presionan mucho. El partido será difícil, incluso más que el del otro día seguramente".

El pulso por tener la posesión será uno de los atractivos del partido. Zidane reconoció que su equipo buscará mandar con la pelota. "La idea es tener el balón pero el Sevilla nos lo va a poner difícil para que no lo tengamos".

"Vamos a sufrir como ellos porque vamos a intentar hacer todo lo posible en un momento bueno para seguir como siempre, meter todo lo que tenemos dentro y luego que pase lo que pase, pero lo importante es meter todas las ganas y la personalidad", aseguró.

Confirmó Zizou el regreso al equipo del portugués Cristiano Ronaldo y dedicó elogios a Marco Asensio tras el gran gol que firmó en Copa del Rey.

"Cristiano vuelve al equipo y está muy bien. Ha trabajado mucho esta semana porque ha tenido el jueves descanso y ya está pensando en el partido de mañana", dijo.

"Marco está muy bien, lo ha demostrado el otro día jugando con personalidad. Sabe donde está y cual es su papel. A veces es complicado pero es muy bueno, como los demás. Cuando juega lo hace bien, es muy bueno para nosotros", agregó.

Por último, afirmó Zidane que aún ganando en Sevilla el título liguero no quedará sentenciado e intentó restar importancia al partido. "No creo que haya nada ganado aunque ganemos mañana. No lo veo como una pequeña final porque creo que habrá muchas de aquí a final de temporada. Sin embargo estoy muy concentrado como siempre en cómo tenemos que trabajar y jugar. Espero un gran partido".