Zidane: "Estamos en un mal momento"

Londres, 1 nov (EFE).- Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, dejó claro este martes, tras la derrota a manos del Tottenham Hotspur en Wembley (3-1) -la segunda consecutiva-, que no está preocupado, pero reconoció que están "en un mal momento".

"No estoy preocupado y nunca lo voy a estar. El análisis que hago es que jugamos contra un equipo que fue mejor que nosotros. Ha sido así esta noche y hay que aceptarlo; no hay que darle más vueltas", aseguró Zidane en la rueda de prensa posterior al choque.

Un doblete de Dele Alli y un tanto de Christian Eriksen condenaron al Real Madrid a una sorpresiva derrota en Londres, la segunda en los últimos tres días, tras la sufrida el pasado domingo en LaLiga a manos del Girona (3-1).

"Son dos derrotas seguidas y no estamos contentos. No podemos estarlo. Es un mal momento y hay que aceptarlo. Cuando se gana, se acepta, y cuando se pierde hay que tener la cabeza alta. Tenemos muchos partidos para darle la vuelta y es lo que vamos a hacer", dijo el técnico francés.

"Creo que no hicimos un mal partido. Tuvimos ocasiones para empatar, pero, como últimamente nos está pasando, no encontramos la portería. Hay momentos en los que metes muchos goles en pocas ocasiones y otros momentos en los que no lo haces", señaló un visiblemente decepcionado 'Zizou'.

Además, el técnico galo negó que el equipo esté mal físicamente, al tiempo que explicó que les va a costar "un poco más" recuperarse de esta segunda derrota.

"No podemos decir que estemos mal físicamente. Quizá no es óptimo porque llevamos dos derrotas seguidas. Hoy sufrimos otra, y ésta nos va a costar un poco más para recuperarnos. Tenemos que encontrar el gol, que es lo que nos falta últimamente", subrayó.

"El vestuario no está contento, pero en la vida a veces hay que aceptar las cosas, y hoy no es un buen momento. Sin embargo, tenemos tiempo para cambiar las cosas. Es una derrota dura, pero merecida. Hay que aguantar hasta que cambiemos el chip", concluyó Zidane. EFE