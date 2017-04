Zidane: "Ninguno es favorito, no hay"

Madrid, 7 abr (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que el derbi madrileño que acoge el Santiago Bernabéu ante el Atlético de Madrid no presenta ningún favorito, y convencido de que su equipo sufrirá, reconoció que no espera "para nada" un encuentro similar al 0-3 del Vicente Calderón.

Respondió Zidane a Antoine Griezmann, que aseguró que se ve favorito con su Atlético de Madrid en el derbi. Para el entrenador madridista "ninguno es favorito" porque piensa que "no hay" en un duelo entre dos grandes.

"Sabemos que ahora es otro partido distinto, que cada uno tiene su historia y que el Atlético de Madrid está muy bien. No me espero para nada el partido de ida y aún así sufrimos a ratos. Mañana va a ser igual o peor todavía pero estaremos concentrados y lo que queremos ver es un buen partido de fútbol", dijo.

No siente Zidane ganas de revancha con el Atlético, el primer rival que le ganó en su etapa como técnico del Real Madrid, y aseguró que se centra "en el desafío y las ganas de ganar este tipo de partidos". De la misma manera que confiesa no acordarse "de la derrota del primer año", reconoció que tampoco lo hace con el triunfo en el Calderón en el último precedente.

"No va a ser un partido fácil seguro, como juegue el Atlético de Madrid no lo sé, me interesa más lo nuestro. Esperamos un partido de 90 minutos que tendremos que sufrir. No va a cambiar mucho lo hecho hasta ahora, más en un derbi. Sabemos como va a ser el partido", añadió.

Como suele hacer en vísperas de duelos ante el Atlético de Madrid, dedicó elogios al equipo del 'Cholo' Simeone. "Todos hablan de ellos como un equipo que defiende muy bien y es verdad, pero no tiene solo eso".

"A lo largo de los años, los que está Simeone, ha mejorado muchísimo jugando muy bien al fútbol con los jugadores que tiene. No solo defienden, en el medio o los laterales saben jugar al fútbol. Luego en el detalle vamos a intentar molestar al rival", avisó.

Señaló el técnico francés un papel importante a la afición del Santiago Bernabéu. "Es fundamental, va a estar con nosotros más que nunca. Ellos también van a jugar el partido, es importante para nosotros y más en la recta final".

A ella, defiende Zidane que llegan en buen momento físico los jugadores que dan forma a la BBC, además tras descanso de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema en Butarque el pasado miércoles.

"La idea como entrenamos es que lleguen a final de temporada a tope físicamente. Cuando no juega Cristiano o Gareth el otro día es sabiendo que tenemos muchos partidos y que los que están entrenando sé lo que pueden aportar al equipo. Cada partido tiene su historia, lo sabemos", dijo.

Y explicó como maneja los descansos de Cristiano con un jugador que siempre quiere jugar. "No hay un plan, hablamos con Cristiano y ya está, igual que con todos. Les digo lo que vamos a hacer. Es importante que el jugador sienta lo que estamos haciendo. Son inteligentes ,saben la idea que tengo y vamos todos juntos hasta el final. El próximo año será otra historia seguro".

Después de que el portugués firmase los tres goles del último derbi madrileño, Zidane confía en que vuelva a aparecer en una gran cita. "Cristiano más que nadie siempre está ahí en los partidos importantes. No sé si es la costumbre que ha tenido por su ambición de siempre jugar bien, pero entrena fenomenal para conseguirlo y para estar listo en esta recta final".

"Cada partido que juega siempre quiere meter gol, ser el jugador más importante. Eso nos da mucha ambición. Es muy positiva la energía que tiene Cristiano. No solo para él, es su motor, para los demás también", sentenció. EFE

rmm/jag