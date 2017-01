Zidane rebaja su mensaje de preocupación por las lesiones

Madrid, 24 ene (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, rebajó su mensaje de preocupación por la plaga de lesiones que sufre respecto a lo que dijo tras el encuentro del sábado ante el Málaga, afectado tras ver tres nuevas afectados, y defendió la preparación física de su equipo.

"Estaba preocupado porque es verdad que después del partido es lo que tenía en la cabeza pero, sobre todo, porque no me gusta ver un jugador lesionado y triste. Lo decía en ese sentido porque hoy veo a los demás y cuento con todos, el grupo es lo importante. Vamos a luchar los que estamos, los que tienen oportunidad de jugar y hacerlo bien", aseguró pensando dar la vuelta a la eliminatoria de cuartos de final de Copa del Rey en Balaídos.

Asumió toda la culpa de la plaga de lesiones que en este momento afecta a siete jugadores importantes de la plantilla del Real Madrid, pero defendió Zidane la preparación física que está desarrollando junto a su cuerpo técnico.

"Lo que hacemos es trabajar si podemos; y si tenemos que descansar, descansamos. Es verdad que últimamente hay muchas lesiones y soy el responsable. Los que están dentro hacen lo mejor que para los jugadores estén bien. No estoy preocupado, lo vamos a sacar adelante. Me gustaría tener a todos y me molesta tener muchos fuera pero esto pasa. Hay que seguir con los que están porque creo que físicamente estamos muy bien", manifestó.

De hecho, el técnico francés explicó que las lesiones musculares que están sufriendo, poco tienen que ver con la carga de trabajo de entrenamientos, porque con encuentros cada tres días apenas pueden entrenar.

"Jugamos mucho y entrenamos menos, recuperamos más; es lo que nos toca ahora. Con el poco tiempo que tenemos para trabajar lo hacemos siguiendo una línea y vamos a seguir con ella porque estamos en un momento bueno", dijo Zidane. EFE