Zidane sobre los silbidos a Bale y Benzema: "El público hace lo que quiere"

Madrid, 27 ago (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que "el público hace lo que quiere" después de ver como ante el Valencia silbaban al galés Gareth Bale y al francés Karim Benzema.

"El público aquí hace lo que quiere. Creo que lo importante para nosotros es que Karim tenga ocasiones, hoy no ha marcado y no pasa nada. Hay que mantener la sonrisa porque así es el fútbol, a veces no quiere entrar. No creo que tengamos que pensar ni opinar de lo que hace el público que nos ha apoyado hoy. Lo de Karim no pasa nada, lo importante es tener ocasiones y a veces se fallan", dijo.

"Bale es un jugador importante de la plantilla y nada más. Vamos a seguir trabajando contando con él como los demás", añadió sin querer entrar en el debate de si el galés mantendrá la titularidad cuando regrese Cristiano Ronaldo ante el crecimiento de Marco Asensio.

"Ojalá que siga así Asensio. No cambia nada lo de Gareth que ha tenido ocasiones para hacer gol y no ha podido. Lo que vamos a hacer es seguir trabajando. Esto es el fútbol, no puedo reprochar nada a mis jugadores, al contrario. Estoy muy contento con el partido que hicieron. La Liga es muy larga, vamos a perder puntos. Hemos tenido un equipo francamente bien organizado que lo ha puesto difícil", señaló.

Por encima de los elogios a Asensio, Zidane prefirió destacar el esfuerzo de todos sus jugadores. "Estoy contento con su actuación, no me sorprende lo que hace. Al final es como siempre el equipo. Él ha marcado dos goles y estoy contento por él, pero ha sido un trabajo global de todo el equipo. Es lo que me gusta destacar. Asensio espero que siga así y que pueda marcar muchos más".

En su balance del partido, el técnico madridista lamentó la falta de puntería. "No puedo estar contento con el resultado, creo que merecimos más hoy pero no siempre puedes ganar. Son dos puntos que perdemos pero estoy muy orgulloso de mis jugadores que es lo más importante".

"Solamente ha sido puntería, lo difícil es crear las ocasiones y luego meterla. Hemos tenido ocho ocasiones clarísimas para ganar el partido pero no lo hicimos. No pasa nada, vamos a seguir trabajando. El problema es que mis jugadores no van a descansar pero a la vuelta seguimos, con nuestro trabajo, pensaremos en el próximo partido", sentenció. EFE