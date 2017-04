Zidane sorprende en vísperas del derbi dejando su futuro en el aire

Madrid, 7 abr (EFE).- Zinedine Zidane sorprendió a todos en vísperas del derbi madrileño ante el Atlético de Madrid, dejando su futuro en el aire, admitiendo que no está preparando "nada" de la próxima temporada y pensando únicamente en el presente, con la exigencia de ganar algún título grande.

Dejó una coletilla Zidane en el final de una respuesta, "lo que pase después del final de temporada no lo sé", que dio paso a ser preguntado por su futuro y su continuidad la próxima campaña. Su respuesta, inesperada, causó sorpresa.

"No estoy seguro, por eso no preparo nada, lo que estoy haciendo es lo que me queda de esta temporada", manifestó en unas declaraciones que nadie en el madridismo esperaban.

"La importancia de este club se sabe, yo la conozco, se lo que es este cargo y entrenar al Real Madrid, para lo bueno y para lo malo. Yo estoy preparado para todo. Por eso hablo siempre del partido siguiente que es lo que me interesa. Siempre va a ser así hasta mi ultimo día aquí de entrenador. Solo pienso en los tres puntos en juego de mañana, el resto no se lo que va a pasar", añadió.

Posteriormente, intentó dejar un mensaje en tono más optimista, pero consciente de que la recta final de la temporada y la pelea por LaLiga y la Liga de Campeones, pueden marcar su futuro por su propia exigencia.

"Soy siempre positivo, pase lo que pase en la vida. Tengo suerte de estar aquí. Tengo la fortuna de hacer lo que me gusta todos los días. Hay mucha gente en el mundo que no tiene esa suerte. Yo la aprovecho cada día y soy positivo hasta final de temporada", dijo sin querer hablar de la próxima. EFE

rmm/jag