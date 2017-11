Ziganda: "Quedan dos partidos y hay que ganar, las cuentas están claras"

Bilbao, 2 nov (EFE).- José Ángel 'Cuco' Ziganda, entrenador del Athletic de Bilbao, se ha felicitado de la victoria conseguida frente al Östersund, que permite a su equipo mantener opciones en la Liga Europa, aunque ha añadido que "las cuentas están claras" y que para pasar a la siguiente ronda van a necesitar "ganar los dos partidos".

"El grupo está muy igualado y sabemos lo que tenemos que hacer", ha apostillado el técnico del equipo rojiblanco, satisfecho además de por el resultado por haber "repetido bastantes cosas buenas" del encuentro anterior frente al Barcelona sobre todo a la hora de "intentar dominar" al rival.

"Quedan muchas cosas para hacer algo más redondo, pero esta es la línea y el estilo que nos gusta. En la primera parte hemos estado bien, incomodándoles mucho, y hemos metido muchos centros, pero nos ha faltado finalizar. Con ese dominio debíamos haber hecho más ocasiones claras", ha explicado.

Ziganda ha añadido que tras el descanso el Athletic "ha salido más frío" y ha pasado "momentos de duda". "Ha habido un momento en el que he notado algo de ansiedad porque veíamos que no llegaba el gol. Pero nos hemos recompuesto con mucho corazón, nunca nos hemos rendido y el control siempre ha sido nuestro", ha incidido.

Ziganda, por último, se ha referido a las molestias de pubis de Beñat Etxebarria que van a llevar al centrocampista vizcaíno a pasar el domingo por la consulta de la especialista Ulrike Muschaweck en Múnich y probablemente también por el quirófano de la doctora alemana.

"Para mí si tiene el alta está bien. Muchos jugadores juegan con molestias y él lleva desde el año pasado. No es una rotura y si tuviese que jugar mañana un partido, jugaría. Pero viendo que no remontaba, que le mermaba al golpear y que no recuperaba hemos decidido que fuera a Múnich", ha explicado. "Pero si tiene el alta no hay excusas, sales al campo y te miden por lo que haces", ha apostillado. EFE

1010062