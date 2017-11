Zverev se exhibe en Milán y dice sentirse listo para el Masters de Londres

Roma, 7 nov (EFE).- El alemán Alexander Zverev, número 3 del ránking ATP, ganó este martes un partido de exhibición al griego Stefanos Tsitsipas en Milán y aseguró que se siente listo para competir desde el domingo en el Masters de Londres.

"Lamentablemente no pude jugar al cien por cien en los últimos torneos, pero ahora me siento bien, también hoy en la pista me sentí cómodo", dijo tras imponerse por 4-2 y 4-3 (4) a Tsitsipas en una entrevista con los organizadores del evento.

Zverev, que decidió renunciar al 'ATP Next Gen Finals' de Milán para prepararse mejor para la cita de Londres, acudió igualmente a la ciudad del norte de Italia para jugar un breve encuentro amistoso y mostrar su apoyo a los jóvenes talentos que disputarán este torneo.

"Stefanos (Tsitsipas) es un gran talento, ojalá juegue un día en Londres. Seguirá creciendo y mejorando su posición en el ránking, como también lo harán todos los que están aquí. Tenemos un gran grupo", afirmó.

La breve exhibición de hoy, que duró 45 minutos, se jugó con unas nuevas reglas que la ATP está ensayando en el torneo milanés y que podrían ser utilizadas también en todo el circuito.

Entre ellas, los sets se podrán ganar con cuatro juegos vencidos, y no con seis como de costumbre, y habrá un reloj para cronometrar los 25 segundos de los que disponen los jugadores para sacar.

"Creo que el reloj tiene potencial, es algo que se podría usar en el circuito. Sobre lo de los parciales de cuatro juegos no estoy muy seguro", declaró sonriendo.

El joven alemán, campeón este año en Roma, Montreal, Washington, Múnich y Montpellier, viajó esta mañana a Milán para estar presente en el día inaugural del torneo y seguirá ahora con sus entrenamientos de cara al primer Masters de Londres de su carrera. EFE