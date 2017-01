ANM admite que tiene 123 autorizaciones temporales para Concesionaria Ruta del Sol

La Agencia Nacional de Minería, ANM, contestó a lo revelado por La W, y expuso que aún tiene vigentes 123 Autorizaciones temporales, a nombre de Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., pero no a la empresa Odebrecht. De estas, una está suspendida, y 17 terminadas en proceso de desanotación del Catastro Minero Colombiano.

Sostuvo además, que las autorizaciones temporales (Artículo 116. Ley 685 de 2001) pertenecen a un Régimen Excepcional del Código de Minas, y no se consideran como un Contrato de Concesión Minera.

Estas se habrían otorgado a las entidades territoriales o a contratistas, para la construcción, reparación, mantenimiento y mejoras de vías públicas nacionales, departamentales o municipales, mientras dure la ejecución de la obra. Las autorizaciones temporales una vez otorgadas, son intransferibles.

Por otra parte, indicó que para el otorgamiento de una Autorización Temporal se requiere, sin excepción, presentar ante la ANM constancia expedida por la entidad pública para la cual se requiere la obra, en la que se especifique el trayecto de la vía, la duración de los trabajos, y la cantidad de material que requieren. Sin esa constancia no hay permiso.

En el caso del proyecto Ruta del Sol II, el documento es emitido por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. El número de Autorizaciones temporales necesarias para un proyecto, son directamente proporcionales a la necesidad de material establecido por el organismo a cargo de la obra.

Señaló además que:

• El material extraído de las explotaciones dentro de una autorización temporal, no se puede comercializar, y tiene destinación exclusiva para la obra por la cual se solicitó.

• El trámite de las Autorizaciones temporales debe realizarse dentro de los 30 días siguientes a su radicación, o ésta se entenderá otorgada por aplicación del silencio administrativo positivo.

• No se otorgan Autorizaciones temporales en áreas declaradas como zonas excluidas para la minería, o en donde se determine superposición con títulos mineros otorgados previamente para materiales de construcción. Además no se pueden comenzar trabajos de explotación en el área una autorización temporal, hasta no tener permiso ambiental otorgado por la autoridad competente.

• Por periodo de tiempo, las Autorizaciones temporales al CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S. para la explotación de yacimientos clasificados técnicamente como materiales de construcción, se otorgaron así:

2011:23

2012:33

2013:57

2014:6

2015:2

2016:2

• Oficialmente ningún ente de Control ha notificado a la ANM sobre alguna investigación acerca de este tema, o sobre solicitud oficial de información al respecto. Sin embargo la Agencia Nacional de Minería está presta para colaborar con cualquier organismo de control que lo requiera

Esto indica la respuesta que fue redactada en exclusiva para La W.